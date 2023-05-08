ВИДЕО | Два футболиста сошли с ума одновременно? Безумный автогол из Португалии

Теперь вы точно запомните и героев из португальского „Пасуш де Феррейра“. Да, их было двое, и оба во встрече со „Спортингом“ сыграли максимально по-идиотски: вратарь Марафона и опорник Луис Карлос.

Первый неловко отпасовал на второго, и тот выдал обратную передачу. Неточную, конечно же — прямо в сторону дальнего угла ворот. Марафона спуртанул и пытался достать мяч, но лишь неловко стукнулся о штангу. В итоге двойная боль — от пропущенного гола и свидания с каркасом.

На результат, впрочем, двойной привоз никак не сказался — „Пасуш де Феррейра“ сгорел „Спортингу“ 0:4. Хотя в раздевалке футболисты обсуждали явно не финальный счет, а перформанс Марафоны и Луиса Карлоса.

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