Хотели бы выиграть на 1000 евро... электричества и получить скидку на топливо до конца лета? Отец семейства Ахти объясняет подробно.

Если супруга Ахти Ирис (42) обычно больше занимается планированием расходов на поездки и покупки, то Ахти заботится о тепле в доме. „У нас еще трое детишек – Миа (3 года), Робин (5 лет) и София (8 лет), – и забота о них требует массы энергии“, – объясняет Ахти. Пространства у семьи достаточно, дети могут бегать в доме площадью 200 квадратных метров. Конечно, им хочется все время быть босиком и в футболках, поэтому семье важно, чтобы в доме было стабильно тепло.

„У меня просто нет времени постоянно следить за биржевыми ценами, – говорит Ахти, – хотелось бы какого-нибудь более простого решения“. Раньше он делал выбор в пользу универсальной услуги, но в какой-то момент ему на глаза попался пакет „Без забот“ от Alexela. „Очень электрическое название! Электропакет безо всякого НАПРЯЖЕНИЯ, – смеется Ахти. – Потом я немного покопался, и в итоге оказалось, что пакет „Без забот“ более доступный, чем универсальная услуга, и менее рискованный, чем биржевой пакет, – для нашей семьи идеально!“

Смена пакета тоже прошла очень гладко – во время тихого часа Ахти просто сел и сделал это на раз-два-три в самообслуживании Alexela. Поскольку пакет „Без забот“ гибкий и бессрочный, от него можно отказаться в любое время без предварительного уведомления. А до конца августа для присоединившихся действует скидка на топливо в размере семи центов за литр, так что до конца лета – будто постоянная скидка на день рождения.

„В первую очередь нам важна стабильность семейного бюджета. Пакету „Без забот“ до потолка цены на универсальную услугу далеко, а значит, больше платить за электроэнергию мы точно не будем. Скорее мы выиграем, когда цены на фондовом рынке будут низкими“, – говорит Ахти и добавляет, что заранее все тщательно обдумал и увидел реальную выгоду. Пять дигиштампов, которые получает каждый присоединившийся к пакету, тоже не повредят: их можно использовать как скидку на топливо.