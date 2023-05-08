Швеция бойкотирует ЧМ по боксу, но два ее спортсмена участвуют в соревнованиях

Братья-близнецы Адам и Адель Белалия, представляющие Швецию, значатся в списке участников чемпионата мира по боксу.

„Это скандал!“, — заявил для Expressen Пер-Аксель Шехольм, директор Шведской федерации бокса.

Он подтвердил, что федерация не знала о регистрации спортсменов. Братья комментировать ситуацию для Expressen отказались.

Адам Белалия стал чемпионом Швеции в 2020 году, Адель Белалия выиграл чемпионат Швеции в 2019 году и завоевал серебро двумя годами ранее.

В прошлом году братья Белалия в интервью журналу Mitt сказали , что они предпочли бы тренироваться за пределами Швеции. По их словам, они вдвоем тренировались и в России, и в Польше.

„В Восточной Европе бокс намного тяжелее и быстрее, и мы для этого там тренировались“, — сказал Адель Белалия.

По данным Шведской федерации бокса, в настоящее время братья не могут соревноваться в Швеции, так как они не продлили свою лицензию на участие в соревнованиях. „На данный момент они не имеют ничего общего со шведским боксом“, — сказал младший менеджер Шёхольм.

Шведская федерация бокса направила письмо в Международную боксерскую ассоциацию (IBA) с просьбой предоставить дополнительную информацию. Ассоциация расследует, среди прочего, кто зарегистрировал братьев для участия в соревнованиях, кто зарегистрирован в качестве их тренера и почему братья были допущены к соревнованиям без ведома шведской федерации бокса. Также выясняется, кто подписал справку о состоянии здоровья братьев в связи с их регистрацией.

Говорят, что участие братьев в чемпионате мира финансировалось IBA.

IBA объявила в начале октября прошлого года, что боксеры из России и Беларуси будут допущены к международным соревнованиям. На чемпионате мира в Узбекистане в мае россияне и белорусы смогут даже выступать под флагом своей страны. Такое решение привело к бойкоту со стороны многих стран. Например, помимо Швеции в чемпионате мира не примет участие сборная США.

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