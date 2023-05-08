ПАМЯТКА | 9 мая в Эстонии: можно ли приходить к Бронзовому солдату? А с портретом ветерана войны и георгиевской ленточкой?

Можно ли прийти к Бронзовому солдату с георгиевской лентой? А с флагом России или СССР?

Использование любой символики агрессора запрещено. Ни 9 мая, ни в другие дни георгиевской ленте, флагам РФ, СССР, непризнанных так называемых „народных республик“, военной форме и другой советской символике не место в нашем публичном пространстве.

Можно ли прийти к солдату с флагом Украины? Можно ли скандировать „Слава Украине“?

Украина является жертвой российской агрессии, и символы Украины, в том числе флаг, в Эстонии не запрещены. Эстония делами и мыслями поддерживает Украину и выражать свою поддержку не запрещено.

Можно ли прийти в военной форме?

Использование военной формы также запрещено. Запрещены элементы и знаки отличия военных сил РФ. Также запрещено использование формы, ее элементов и знаков отличия советского времени, кроме тех людей, которых являлись участниками Второй мировой войны и носят свои личные награды.

Можно ли слушать советские песни у Военного кладбища?

Включать или исполнять музыку на кладбище запрещено, так как это является выражением настроенности, то есть проведением общественного собрания, что является наказуемым деянием. В полиции не зарегистрированы какие-либо публичные мероприятия, связанные с поминовением погибших во Второй мировой войне.

Можно ли прийти с фотографией погибшего родственника?

Если человек хочет прийти на военное кладбище с портретом погибшего во Второй мировой войны родственника, то запрещено проводить шествие, так как это будет рассматриваться как несанкционированное собрание. Фото можно положить только на могилу, в других случаях это будет восприниматься как общественное собрание. Также на фото не должно быть символов СССР или других символов, поддерживающих агрессию.

Можно ли возложить цветы к памятнику советским солдатам?

Полиция не запрещает поминать погибших, но делать это нужно с достоинством. Можно возложить цветы и свечи, но на них не должно быть запрещенной символики.

Могу ли я прийти к Бронзовому солдату с друзьями?