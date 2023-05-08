ВИДЕО | Летающие собаки? В Таллиннском зоопарке поселились особо редкие существа

Недавно эти зверьки, которые на самом деле относятся к летучим мышам, появились и в Таллиннском зоопарке. Посетители смогут познакомиться с ними в ближайшее время, когда откроется новая экспозиция тропических лесов. Между тем летучие собаки, жизнь которых в дикой природе находится под угрозой из-за уничтожения тропических лесов, в зоопарке уже успели обзавестись потомством.