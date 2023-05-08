Страх перед налогом на автомобиль запустил новый бизнес: „танкисты“ регистрируют старые транспортные средства на свое имя(5)
Автовладельцы активно обсуждают в группах Facebook, как перерегистрировать старые транспортные средства на другого человека. Если есть спрос, есть и предложение, пишет издание Delfi Ärileht.
„Зарегистрирую фантомное транспортное средство на свое имя. Может быть мотороллер, мопед или дедушкин трактор. Автомобиль может быть „железом“, краденым или сожженным“, - пишет в Фейсбуке „танкист“, напавший за золотую жилу.
Как пояснил „танкист“, владельцу транспортного средства необходимо подать заявление об изменении регистрационных данных, заплатить госпошлину и перечислить на банковский счет нового „владельца“ 10 евро. Как только деньги поступят на счет, „танкист“ подтвердит смену владельца в э-обслуживании. Как рассказал новый „владелец“ фантомных автомобилей спустя две недели после публикации поста, у него уже есть 50 клиентов, и каждый день добавляется еще примерно 20–30 новых клиентов.
На интернет-форуме Auto24 развернулась острая дискуссия на тему смены автовладельца. „Это работает. От одного фантомного автомобиля избавился через аукцион osta.ee. В идеале хотелось бы перерегистрировать еще два авто, но дождусь, когда станет известен автомобильный налог, выкрутят руки или нет. Есть небольшая надежда, что с машин, временно списанных с учета, не будут брать налог“, - написал один из пользователей интернет-форума Auto24.
Департамент транспорта вмешиваться не станет
„С точки зрения закона речь идет о сделке между двумя людьми, которые обговаривают ее условия. Действующими законами такая деятельность не ограничивается, за исключением тех случаев, когда на транспортное средство наложено ограничение в связи с отчуждением, например, судебным исполнителем“, - сказал руководитель службы транспортных средств и регистрации Департамента транспорта Карл Йоозеп Пийрфельдт.
Как добавил Пийрфельдт, на основании поданного в дорожный регистр заявления легковой автомобиль (категория M1) или грузовой автомобиль, имеющий полную массу не более 3500 кг (категория N1), разобранный или уничтоженный до 1 мая 2004 года, можно исключить из регистра бесплатно, если в дорожном регистре не стоит запрет на право распоряжаться или иное особое примечание. Для транспортных средств других категорий и старинных транспортных средств время демонтажа или утилизации значения не имеет, достаточно подать ходатайство, но также следует учитывать, что на транспортное средство не должен распространяться запрет на право распоряжаться или иное особое примечание.
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