Страх перед налогом на автомобиль запустил новый бизнес: „танкисты“ регистрируют старые транспортные средства на свое имя

„Зарегистрирую фантомное транспортное средство на свое имя. Может быть мотороллер, мопед или дедушкин трактор. Автомобиль может быть „железом“, краденым или сожженным“, - пишет в Фейсбуке „танкист“, напавший за золотую жилу.

Как пояснил „танкист“, владельцу транспортного средства необходимо подать заявление об изменении регистрационных данных, заплатить госпошлину и перечислить на банковский счет нового „владельца“ 10 евро. Как только деньги поступят на счет, „танкист“ подтвердит смену владельца в э-обслуживании. Как рассказал новый „владелец“ фантомных автомобилей спустя две недели после публикации поста, у него уже есть 50 клиентов, и каждый день добавляется еще примерно 20–30 новых клиентов.

На интернет-форуме Auto24 развернулась острая дискуссия на тему смены автовладельца. „Это работает. От одного фантомного автомобиля избавился через аукцион osta.ee. В идеале хотелось бы перерегистрировать еще два авто, но дождусь, когда станет известен автомобильный налог, выкрутят руки или нет. Есть небольшая надежда, что с машин, временно списанных с учета, не будут брать налог“, - написал один из пользователей интернет-форума Auto24.

Департамент транспорта вмешиваться не станет

„С точки зрения закона речь идет о сделке между двумя людьми, которые обговаривают ее условия. Действующими законами такая деятельность не ограничивается, за исключением тех случаев, когда на транспортное средство наложено ограничение в связи с отчуждением, например, судебным исполнителем“, - сказал руководитель службы транспортных средств и регистрации Департамента транспорта Карл Йоозеп Пийрфельдт.