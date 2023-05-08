ЧП и криминал
08.05.2023, 08:23

ФОТО | Полиция разыскивает 28-летнюю Руту, жизнь которой может быть в опасности

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Полиция разыскивает 28-летнюю Руту
Полиция разыскивает 28-летнюю Руту
ФОТО: PPA | Politsei

Полиция просит помочь установить местонахождение 28-летней Руты, которая сегодня ночью ушла из дома в волости Тапа. Жизни женщины может угрожать опасность.

Сегодня ночью Рута ушла из своего дома в деревне Няо волости Тапа Ляэне-Вируского уезда в неизвестном направлении. Родственникам не удалось выйти с ней на связь, так как у нее нет с собой телефона.

Приметы Руты: рост 168 см, среднего телосложения. Была одета в черное длинное пальто, на ногах сандалии крокс. Особая примета: слегка прихрамывает на правую ногу.

Полиция пообщалась с родственниками Руты, проверила места, где она может находиться. К сожалению, женщину не удалось найти. Поиски продолжаются.

Полиция просит всех, кто видел Руту, немедленно сообщить об этом, позвонив по телефону 112.

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