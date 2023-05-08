08.05.2023, 08:23
ФОТО | Полиция разыскивает 28-летнюю Руту, жизнь которой может быть в опасности(2)
Сегодня ночью Рута ушла из своего дома в деревне Няо волости Тапа Ляэне-Вируского уезда в неизвестном направлении. Родственникам не удалось выйти с ней на связь, так как у нее нет с собой телефона.
Приметы Руты: рост 168 см, среднего телосложения. Была одета в черное длинное пальто, на ногах сандалии крокс. Особая примета: слегка прихрамывает на правую ногу.
Полиция пообщалась с родственниками Руты, проверила места, где она может находиться. К сожалению, женщину не удалось найти. Поиски продолжаются.
Полиция просит всех, кто видел Руту, немедленно сообщить об этом, позвонив по телефону 112.