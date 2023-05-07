07.05.2023, 18:10
ВИДЕО | В Москве возле академии ФСБ вспыхнул мощный пожар(1)
обновлено в 21:06
ФОТО: Kuvatõmmis
Сегодня ближе к вечеру в Москве вспыхнул масштабный пожар. Жители нескольких районов сообщили о том, что видят густой столб дыма. Столб густого дыма был виден практически из каждой точки российской столицы.
Как сообщили российские паблики, пожар вспыхнул в юго-западной части Москвы. Загорелась новостройка. Некоторые паблики отметили, что рядом с местом пожара находится академия ФСБ.
Предварительно известно, что загорелись строительные материалы и мусор. О масштабах пожара свидетельствовал густой дым, заполонивший район, сообщает „Униан“.
О пострадавших не сообщается.
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