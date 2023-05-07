ВИДЕО | В Москве возле академии ФСБ вспыхнул мощный пожар

Как сообщили российские паблики, пожар вспыхнул в юго-западной части Москвы. Загорелась новостройка. Некоторые паблики отметили, что рядом с местом пожара находится академия ФСБ .

Предварительно известно, что загорелись строительные материалы и мусор. О масштабах пожара свидетельствовал густой дым, заполонивший район, сообщает „ Униан “.

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