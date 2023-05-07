Полиция просила помощи в поисках 15-летней девушки

Уходя, девушка была одета в черную куртку Nike с капюшоном, серые спортивные штаны и черные кроссовки. Рост девушки 172 см, телосложение худощавое.

Отмечалось, что пропавшая может находиться в Пылвамаа. Полиция связалась с родственниками девушки и проверила возможные места пребывания, но поиски пока не дали результатов.

Через несколько часов полиция сообщила, что благодаря бдительным гражданам девушку нашли, с ней все в порядке.

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