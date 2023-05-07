ФОТО | Уроженец Нарвы помог „Флоре“ уверенно обыграть „Нымме Калью“

Как и в первом матче сезона, закончившемся со счетом 2:2, „Калью“ и на этот раз отрыл счет в матче. На 9-й минуте центральный защитник Йоан Манноне после подачи углового отправил мяч в ворота.

После этого „Флора“ сильно прессинговала оборонительную линию „Калью“, и на 42-й минуте это дало свои плоды. С начало вратарю „Калью“ удалось отразить удар Марко Лукки, но мяч отскочил точно в ногу Хенрику Оямаа, который не промахнулся с нескольких метров.

На 74-й минуте вратарь „Калью“ допустил грубую ошибку, выбежав из штрафной, а Никите Михайлову ничего не оставалось, как забить мяч в пустые ворота. Минут через десять Михайлов забил свой второй гол, мастерски замкнув контратаку „Флоры“.

Одержав восьмую победу в сезоне, „Флора“ делит в турнирной таблице первое место с „Левадией“, у обеих команд по 26 очков. „Калью“, потерпевшая четвертое поражение подряд, занимает седьмое место с 13 очками.

Турнирная таблица:

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