Лаури Ляэнеметс: Эстония не должна оставаться страной низких зарплат

Как сообщает пресс-служба соцдемов, Ляэнеметс в своей речи на прошедшем сегодня в Йыгевамаа заседании совета уполномоченных партии отметил, что в правительственном пакете налоговых изменений наиболее эффективным инструментом для сокращения неравенства является повышение минимальной зарплаты.



„Именно это позволит тысячам жителей Эстонии не попасть в зависимость от социальных пособий. Жизнь за счет пособий бьет по достоинству людей и обременяет государственный бюджет“, – подчеркнул он.



„Зачастую минимальную зарплату обсуждают лишь в контексте экономики, но в действительности речь идет о том, насколько государство ценит или не ценит своих жителей. Так что крайне важно, чтобы правительство предприняло соответствующие шаги“, – сказал Ляэнеметс.



По словам председателя партии, без повышения минимальной зарплаты у государства нет морального права проводить остальные налоговые изменения.



„Дискуссию, разгоревшуюся вокруг повышения минимальной зарплаты, можно только приветствовать. И, конечно, понятна обеспокоенность предпринимателей из-за рабочих мест. Правительство готово поддержать их в разрешении проблем“, – заверил Ляэнеметс.



Социал-демократы считают разумной такую экономическую политику, которая равномерно обеспечит людям высокую зарплату. Эстония не должна быть страной с низкими зарплатами и огромным неравенством в доходах.



Достижение с профсоюзами и работодателями договоренности о повышении минимальной зарплаты приведет к росту доходов более чем 100 000 жителей страны. Минимальная зарплата должна вырасти до 60% медианной зарплаты и в 2027 году составить 1 156 евро вместо нынешних 725.