В Дне полезных приняли участие более 33 000 человек
Подведены итоги Дня полезных дел „Сделаем!“, состоявшегося 6 мая во всех уголках страны. В рамках Дня полезных дел состоялось 1222 толоки, в которых приняло участие по меньшей мере 33 453 человека. В рамках мероприятия было выполнено большое количество самой разной работы, в том числе общими усилиями очистили от мусора 242 подвала, благоустроили 205 бань и создали предпосылки для увеличения биоразнообразия на 151 пришкольном участке. Толоки можно регистрировать и регистрироваться на них до конца следующей недели. С самыми яркими впечатлениями участников толок можно познакомиться по ссылке www.teemeara.ee/otse.
По словам руководителя Дня полезных дел „Сделаем!“ Хенрика Рааве, День полезных дел „Сделаем!“ прошел без сучка и задоринки. „В штаб Дня полезных дел в течение всей субботы стекалась полезная информация, прекрасные эмоции участников и новости об интересных находках в разных уездах Эстонии. Я никогда прежде не испытывал такой волны позитива по всей стране, как в день работы в штабе „Сделаем!“, - поделился Рааве. – „День полезных дел поистине обладает большой силой, объединяющей и создающей общины. Многие участники участвуют в мероприятии уже 16-ый год подряд, то есть во всех толоках под девизом „Сделаем!“. Порыв участников мероприятия внести свой вклад и вместе претворять в жизнь созидательные замыслы вновь материализовался в тысячах добрых дел, и невероятно сложно подобрать слова, чтобы выразить благодарность! Единый день полезных дел стал неотъемлемой частью эстонского общества, без которого тысячи жителей страны уже не представляют себе первую субботу мая. Большое спасибо всем организаторам и участникам толок!“.
В рамках Дня полезных дел „Сделаем!“ всего было организовано 1222 толоки, в которых приняли участие 33 453 человека. Больше всего толок состоялось в Харьюмаа и Таллинне, где в 306 толоках участвовало 11 062 человека. По количеству участников больше всего участников толок было на Сааремаа, где в 116 толоках трудилось 2116 человек. В Пярнумаа в 101 толоке участвовал 2741 человек, в Тартумаа в 92 толоках трудился 2181 человек, в Ида-Вирумаа в 88 толоках участвовало 3336 человек, в Ляэне-Вирумаа в 86 толках участвовало 2006 человек, в Рапламаа в 78 толоках участвовал 1671 человек, в Ляэнемаа в 62 толоках участвовало 1003 человека, в Ярвамаа в 61 толоке участвовало 1758 человек, в Вырумаа в 57 толоках участвовало 1657 человек, в Вильяндимаа в 53 толоках участвовало 1158 человек, в Йыгевамаа в 51 толоке участвовало 1112 человек, в Валгамаа в 27 толоках участвовало 608 человек, в Пылвамаа в 23 толоках участвовало 556 человек, на Хийумаа в 18 толоках участвовало 246 человек. Три толоки прошли за пределами Эстонии – во Франции, в Испании и в Канаде, где в общей сложности участвовало 242 человека.
Статистика Дня полезных дел „Сделаем!“ ТУТ
Карта толок: ТУТ
В этом году команда Дня полезных дел „Сделаем!“ предлагала три фокус-темы:приведем подвалы в порядок и оборудуем их под убежища на случай чрезвычайной ситуации; благоустроим все бани; увеличим биоразнообразие вокруг школ и в рамках молодежного праздника песни и танца. Как и в прошлые годы, каждый сам решал, какую именно работу выбрать и следовать ли предложенным фокус-темам. Больше всего было организовано толок по благоустройству и толок в квартирных товариществах, также в некоторых местах организовывали и мозговые штурмы. Как и прошлые годы, во многих толоках принимали участие украинские беженцы. Толоки можно по прежнему регистрировать и регистрироваться на них в качестве участников до 15 мая, подробнее читайте на www.teemeara.ee.
Фотографиями и видео участников толок просят поделиться с организаторами „Сделаем!“. В соцсетях можно использовать хештеги #teemeära2023 и @talgupaev или послать фотографии с толоки по адресу эл.почты info@teemeara.ee (указав название толоки и место проведения). Видео с толок можно загрузить в YouTube (хештег „Teeme Ära 2023“). Прямые включения с толок отражены на сайте www.teemeara.ee/otse
Весенние толоки под девизом „Сделаем!“ прошли уже в 16-ый раз и являются одной из наиболее масштабных гражданских инициатив в Эстонии с участием волонтеров. История всеэстонского Дня полезных дел „Сделаем!“ уходит своими корнями в масштабную акцию по уборке мусора по всей Эстонии 2008 года и мозговой штурм 2009 года. Начиная с 2010 года каждый активный гражданин, община или организация имеет возможность самостоятельно сделать что-то хорошее на благо людей и природы.
Организаторы Дня полезных дел „Сделаем!“, который состоялся 6 мая: Эстонский фонд природы, Эстонское сельское движение „Родной край“ и образованная вокруг них сеть. Спонсоры и партнеры: Министерство внутренних дел, Спасательный департамент, Sigrid Rausing Trust, Dentsu, Bauhof, Nordic Hotel Forum, Schneider Electric, ЦУ Молодежный праздник песни и танца, Эстонское общество сельского туризма, Saunamaailm, Onninen, Tele2 и др.
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