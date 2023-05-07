В Дне полезных приняли участие более 33 000 человек

По словам руководителя Дня полезных дел „Сделаем!“ Хенрика Рааве , День полезных дел „Сделаем!“ прошел без сучка и задоринки. „В штаб Дня полезных дел в течение всей субботы стекалась полезная информация, прекрасные эмоции участников и новости об интересных находках в разных уездах Эстонии. Я никогда прежде не испытывал такой волны позитива по всей стране, как в день работы в штабе „Сделаем!“, - поделился Рааве. – „День полезных дел поистине обладает большой силой, объединяющей и создающей общины. Многие участники участвуют в мероприятии уже 16-ый год подряд, то есть во всех толоках под девизом „Сделаем!“. Порыв участников мероприятия внести свой вклад и вместе претворять в жизнь созидательные замыслы вновь материализовался в тысячах добрых дел, и невероятно сложно подобрать слова, чтобы выразить благодарность! Единый день полезных дел стал неотъемлемой частью эстонского общества, без которого тысячи жителей страны уже не представляют себе первую субботу мая. Большое спасибо всем организаторам и участникам толок!“.

В рамках Дня полезных дел „Сделаем!“ всего было организовано 1222 толоки, в которых приняли участие 33 453 человека. Больше всего толок состоялось в Харьюмаа и Таллинне, где в 306 толоках участвовало 11 062 человека. По количеству участников больше всего участников толок было на Сааремаа, где в 116 толоках трудилось 2116 человек. В Пярнумаа в 101 толоке участвовал 2741 человек, в Тартумаа в 92 толоках трудился 2181 человек, в Ида-Вирумаа в 88 толоках участвовало 3336 человек, в Ляэне-Вирумаа в 86 толках участвовало 2006 человек, в Рапламаа в 78 толоках участвовал 1671 человек, в Ляэнемаа в 62 толоках участвовало 1003 человека, в Ярвамаа в 61 толоке участвовало 1758 человек, в Вырумаа в 57 толоках участвовало 1657 человек, в Вильяндимаа в 53 толоках участвовало 1158 человек, в Йыгевамаа в 51 толоке участвовало 1112 человек, в Валгамаа в 27 толоках участвовало 608 человек, в Пылвамаа в 23 толоках участвовало 556 человек, на Хийумаа в 18 толоках участвовало 246 человек. Три толоки прошли за пределами Эстонии – во Франции, в Испании и в Канаде, где в общей сложности участвовало 242 человека.