ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (438-й день) | Россия усилила ракетные удары по Украине, в Киеве заявляют о перегруппировке сил РФ под Бахмутом

По данным британской разведки, только в 2022 году Россию покинули до 1,3 млн человек. А за последние три года из-за пандемии и войны против Украины население РФ сократилось на 2 млн человек больше, чем ожидалось. „Мобилизация, исторически высокая эмиграция, стареющее и убывающее население ограничивают предложение рабочей силы“, - говорится в отчете.

В России наблюдается самая большая нехватка рабочей силы за последние десятилетия , констатируют в Минобороны Великобритании. В сообщении ведомства приводятся данные российского Центробанка, который опросил 14 тысяч работодателей и выяснил, что количество свободных работников снизилось до уровня 1998 года.

Российская стратегическая авиация нанесла ночью удар пятью сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22 по Николаевской области и одной - по Херсонской , сообщило украинское оперативное командование „ Юг “. Зафиксировано попадание в промышленный объект, из людей никто не пострадали, отмечается в сообщении.

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к основателю ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину , в котором сказал ему держать оборону до тех пор, пока подразделения чеченского спецназа „Ахмат“ не займут позиции под Бахмутом. Ранее Пригожин заявил, что отведет своих наемников из-под Бахмута 10 мая.

Российские войска нанесли ракетный удар по городу Балаклея Харьковской области . По предварительным данным, ракета C-300 попала по территории автопарка, пишет глава областной военной администрации Олег Синегубов. Пострадали 5 человек: три женщины получили взрывные травмы, двое мужчин - относительно легкие ранения. Сейчас на месте работают все экстренные службы, указал Синегубов.

В ночь на 7 мая Россия обстреляла Никополь с применением тяжелой артиллерии, пишет в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его сведениям, по городу было выпущено более 10 снарядов, в результате обстрелов погибла 72-летняя женщина, еще три человека пострадали. Повреждения получили 7 частных домов и один многоэтажный дом, в здании общежития колледжа выбиты стекла. „Задело и три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей“, - пишет Лысак.

Создатель „Группы Вагнера“ Евгений Пригожин утверждает, что минувшей ночью эта ЧВК „впервые за все это время“ получила боевое распоряжение о выдаче боеприпасов. Аудиозапись с его заявлением опубликовал Telegram-канал „Пресс-служба Пригожина“. „Нам обещают дать боеприпасы и вооружение, сколько нам требуется для продолжения военных действий. Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, что необходимо, чтобы нас не подрезал противник. Нам говорят, что мы можем действовать в Артемовске (Бахмуте. - Ред.), как считаем нужным“, - заявил Пригожин, добавив, что курировать взаимодействие наемников с Минобороны РФ будет бывший командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин. При этом Пригожин не уточнил, будет ли он выполнять свое обещание передать 10 мая позиции в Бахмуте чеченскому спецназу „Ахмат“.

Российские войска продолжают усиливать переброску техники через оккупированный Мариуполь в направлении Запорожской области, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. „Опять большое пополнение гусеничной техники через Мариуполь в направлении Запорожской области. Ежедневно интенсивность растет“, - написал он в Telegram, приложив видеозапись, на которой видно перемещение военной техники.

Девять человек погибли в аэропорту в поселке Чернобаевка Херсонской области. Российский дрон нанес удар, когда они разминировали боеприпасы

Об этом сообщает „Страна.ua“ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, днем 6 мая, в 13:40, российские силы сбросили с беспилотника взрывной предмет на пиротехническую группу, которая обезвреживала боеприпасы на сортировочной площадке.

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Сергей Крук сообщил 6 мая, что в результате обстрела погибли шесть сотрудников ГСЧС, а два человека, в том числе женщина-фельдшер, госпитализированы.

По последним данным, которые приводят источники „Страны“, погибли шесть сотрудников ГСЧС и три работника пограничной службы, ранены три сотрудника ГСЧС.