Сага продолжается: Пригожин заявил, что Минобороны РФ пообещало выдать ему вооружение для продолжения боев в Бахмуте

„Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать в Бахмуте так, как считаем нужным, и нам дают [генерала Сергея] Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК Вагнера по взаимодействию с Минобороны.