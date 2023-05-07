В заявке сборной Канады на чемпионат мира — 19 НХЛовцев и звезда NCAA

Главным тренером сборной Канады на предстоящем чемпионате мира будет рулевой „Аризоны“ Андре Туриньи. На двух предыдущих мировых первенствах он был одним из ассистентов главного тренера (Жерара Галана в 2021-м и Клода Жюльена в 2022-м).

Помогать Туриньи будут Алекс Тангуэй, работающий в „Детройт Ред Уинз“, и Трой Райан, под руководством которого несколько дней назад женская сборная Канады на домашнем чемпионате мира в финале проиграла сборной США (3:6).

В заявку канадской сборной на ЧМ-2023 вошли представители десяти клубов НХЛ - „Баффало“ (3 игрока), „Калгари“ (3), „Монреаля“ (2), „Аризоны“ (2), „Ванкувера“ (2), „Детройта“ (2), „Сент-Луиса“ (2), „Питтсбурга“ (1), „Филадельфии (1), „Нэшвилла“ (1).

Самый результативный сезон среди канадских игроков провел 31-летний Тайлер Тоффоли, набравший 73 (34+39) очка в 82 матчах и ставший лучшим бомбардиром „Калгари Флэймз“, второй - нападающий „Аризоны Койотис“ Лоусон Крауз с 45 (24+21) очками.

Тоффоли станет одним из немногих канадцев с опытом участия в чемпионатах мира – в 2015 году он набрал 5 (2+3) очков в 10 матчах и выиграл золото.

Защитник „Ванкувер „Кэнакс“ Тайлер Майерс, получающий в клубе 6 млн евро, имеет опыт двух чемпионатов мира — это был его четвертый сезон в пятилетнем контракте на 30 миллионов долларов. Такую же среднюю зарплату имеет и ветеран Милан Лучич, чей семилетний контракт на 42 миллиона истекает летом. Кстати, Лучич пятый год подряд не может преодолеть планку в 23 очка за сезон.

Если канадский суперталант и ожидаемый первый выбор на драфте Коннор Бедард не приедет в Ригу, то вероятный будущий второй номер драфта НХЛ Адам Фантилли попал в заявку „Кленовых листьев“. Фантилли стал всего третьим игроком в истории, признанным лучшим игроком NCAA в дебютном сезоне. Также он является лучшим бомбардиром NCAA, и ранее в этом году стал чемпионом мира на молодежном уровне (до 20 лет), набрав 5 (2+3) очков в семи матчах.