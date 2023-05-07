Бабушка отправляется в полет. Какие услуги есть для пожилых людей, которые боятся путешествовать в одиночку?
Сегодня, наверное, у каждого жителя Эстонии имеются друзья и родственники за границей. Это одновременно и хорошо, и не очень – если по каким-то причинам вы не решаетесь отправиться к ним в гости. Когда неуверенность в себе мешает навестить близких, паузы между встречами растягиваются на годы. „МК-Эстония“ выяснила, какие услуги предлагают авиакомпании, чтобы помочь пожилым пассажирам долететь до пункта назначения.
Своей печалью поделилась наша читательница Надежда: „Моя дочь после школы уехала учиться в Финляндию, там познакомилась с парнем из Италии и уехала к нему на родину. А внуки, когда выросли, уехали жить еще дальше – в Америку, в Даллас. Я их всех очень редко вижу, потому что, я же понимаю, невозможно тратить каждый отпуск на поездки в Эстонию, когда мир такой большой, интересный и разнообразный. В последнее время внуки все чаще зовут в гости меня – мол, бабушка, приезжай, мы тебе Америку покажем!.. Но как я поеду? Языков я не знаю, на самолете последний раз летала лет сорок назад, еще и слышу плохо. Лететь надо с пересадками. Заблужусь, потеряюсь. Страшно“.
Путешествия – лекарство от старения
Если возраст – за 60, опыта самостоятельных путешествий нет, а в активе всего один язык, это еще не значит, что на дальних поездках можно поставить крест. Ежедневно в путь отправляется множество путешественников почтенного возраста.
Китайские ученые обнаружили, что путешественники меньше подвержены смертельным заболеваниям, чем домоседы. В рамках проекта „Опыт туризма и более низкий риск смертности среди пожилых людей в Китае: государственное когортное исследование“ (Tourism experiences and the lower risk of mortality in the Chinese elderly: a national cohort study) в 2021 году были проанализированы данные исследования здоровья более 10 000 человек в возрасте 65 лет и старше, которых в числе прочего опрашивали, как часто они выезжают за пределы своего города или за рубеж. Риск смертности оказался на 27% выше у тех, кто давно не покидал своего города.
Авторы работы полагают, что поездки могут влиять на продолжительность жизни, поскольку они обеспечивают физическую нагрузку и улучшают психологическое состояние пожилых людей. И поскольку путешествие – это довольно серьезное испытание для мозга, подобный опыт считается хорошей профилактикой деменции.
К похожим выводам пришла и другая группа китайских исследователей. В своем исследовании „Понимание ценности туризма для здоровья пожилых людей и активного старения“ (Understanding the Value of Tourism to Seniors’ Health and Positive Aging, 2021) они отмечают, что туризм может быть одной из составляющих концепции „здорового старения“, при котором пожилые люди остаются активными членами общества, сохраняя хорошее здоровье. Причем
под путешествиями не обязательно подразумевается отдых на дорогих курортах или насыщенная культурная программа. Недолгие поездки к родственникам тоже считаются.
Помощь на каждом этапе
„Качество жизни пожилых людей определенно улучшается, если они могут видеть мир, а снижение стресса, связанного с поездками, приветствуется, – говорит руководитель отдела поддержки клиентов Таллиннского аэропорта Алексей Чущенко. – В каждом аэропорту есть персонал или сервисная компания, которая заботится о пассажирах с особыми потребностями и помогает им. Для заказа этой услуги не обязательно иметь конкретную медицинскую инвалидность, но это может быть любая проблема, которая затрудняет передвижение: например нога/рука в гипсе, трудности при ходьбе по лестнице или необходимость просто попросить о помощи в определенном месте туристического терминала, например для прохождения предполетного досмотра“.
Поскольку авиаперелеты связаны с различными специфическими процедурами (например, проверка безопасности, таможня), а аэропорты, как правило, представляют собой большие и сложные инфраструктуры, в которых иногда бывает непросто ориентироваться даже опытным путешественникам, рекомендуется в каждом конкретном случае оценить, насколько пассажир самостоятелен и не нуждается ли он в компаньоне. Особенно, если существует языковой барьер или человек боится путешествовать в одиночку.
„При покупке билета на самолет следует сразу же выразить желание получить услугу сопровождения, указав это в онлайн-бронировании, где уточняют потребности пассажира, либо связавшись с авиа-компанией по электронной почте или телефону“, – отмечает Чущенко.
Затем авиакомпании сами связываются с конкретным аэропортом и заказывают услугу. Плата за услуги ассистента, как правило, включена в стоимость авиабилета.
„Пассажир должен связаться с авиакомпанией заблаговременно и принять во внимание, что условия и правила могут отличаться от авиакомпании к авиакомпании. Поэтому, если эта процедура была пройдена с одной авиакомпанией, в следующий раз, когда вы летите другой авиакомпанией, все может немного измениться“, – предупреждает представитель Таллиннского аэропорта.
Тихо, гладко, комфортно
Сопровождение сотрудником авиакомпании пожилого человека – одна из предоставляемых авиакомпаниями услуг, которые сегодня довольно востребованы, так как пожилые люди не всегда уверенно чувствуют себя в аэропорту, где постоянно что-то меняется и модернизируется.
Эта услуга включает в себя сопровождение пожилого человека на всех этапах прохождения паспортного и таможенного контроля внутри аэропорта. В том случае, если рейс с пересадками, пожилого пассажира, оформившего услугу сопровождения в аэропорту, встретит в пункте пересадки представитель авиакомпании, проведет в помещение для ожидания стыковочного рейса или в общий зал для ожидания. Позже сопроводит его до самого выхода на посадку.
Во всех аэропортах также есть кресла-каталки для использования между регистрацией и посадкой на борт самолета.
Кресло-каталку и другие средства индивидуального перемещения, как правило, авиакомпании берут на борт бесплатно, если в багажном отделении самолета есть свободное место для такого багажа. Необходимые средства индивидуального перемещения, например трость или костыли, разрешается брать в салон.
Пассажирам, которые нужно сопровождение на пути следования из пункта „А“ в пункт „Б“, уделяют особое внимание и на борту. Сопровождаемым пассажирам часто предлагают пересесть в бизнес-класс (при наличии там свободного места) для удобства наблюдения за ними.
Пожилых пассажиров, оформивших услугу сопровождения пожилого человека, сотрудники авиа-компании встретят по прибытии и сопроводят к встречающей стороне. В случае, если встречающий задерживается, ему перезвонят и сообщат о прибытии рейса.
Важно понимать, что можно заказать такую услугу лишь для рейсов, выполняемых одной авиакомпанией. Если предстоит стыковочный рейс, когда пассажир продолжает путешествие с другим перевозчиком, услугу следует заказывать у каждой компании отдельно. А если авиакомпании такую услугу не предоставляет – в стыковочном аэропорту.
„Наша совместная цель состоит в том, чтобы путешествие для каждого пассажира прошло гладко и комфортно, – отмечает представитель авиакомпании airBaltic. – В то же время следует помнить, что возможности помощи авиакомпаний и аэропортов также ограничены. Запрос необходимой помощи должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до запланированного вылета. Пассажирам с ограниченной подвижностью для рейсов, выполняемых airBaltic, ряд услуг предоставляется бесплатно“.
„Обязательно сообщите, используете ли вы какие-либо вспомогательные устройства, такие как кресло-коляска, дыхательный или кислородный аппарат. По прибытии в аэропорт свяжитесь с помощником. В аэропорту Хельсинки есть несколько пунктов вызова, где вы можете напрямую связаться с ассистентом по голосовой связи, – говорит специалист по коммуникациям Finnair Хайди Лемметийнен. – Пункты вызова расположены в залах парковки, перед терминалами, в зоне регистрации и на вокзале аэропорта. Вам помогут занять свое место в самолете. Когда вы вернетесь из поездки, вас проводят от самолета до терминала, а оттуда – до парковки, автобусных остановок, железнодорожного вокзала или стоянки такси“.
Юные и самостоятельные
В услуге сопровождения часто нуждаются не только пожилые, но и маленькие пассажиры.
„Мы с мужем в разводе, он живет в Берлине. На каникулы наш 12-летний сын летает к нему, к счастью, из Таллинна есть прямой рейс, – рассказала другая наша читательница. – Отправляя первый раз ребенка в полет одного, я очень волновалась. Но все прошло благополучно, и сейчас сын прекрасно ориентируется в аэропортах обоих городов, так что услуга сопровождения ему не так уж и нужна. Ее приходится заказывать только потому, что таковы правила авиакомпании“.
„Вам обязательно следует уточнить у авиакомпании, могут ли дети от 12 лет
лететь самостоятельно, потому что правила различаются в зависимости от авиакомпании, пункта назначения и гражданства, – говорит руководитель отдела поддержки клиентов Таллиннского аэропорта Алексей Чущенко. – RyanAir, например, такой возможности не предлагает, дети до 16 лет обязаны лететь в сопровождении взрослого. Кроме того, мы рекомендуем обращаться в посольство Эстонии в стране назначения, чтобы узнать, какие законы той или иной страны действуют в отношении путешествующих самостоятельно детей“.
Цены на услуги сопровождения детей в разных авиакомпаниях отличаются, но, например, у AirBaltic услуга сопровождения ребенка стоит от 60 евро в одну сторону.
„Услуги сопровождения для пожилых людей, людей с особенностями или для детей следует запрашивать как можно раньше перед полетом, поскольку их согласовывают с конкретным аэропортом, – объясняет представитель авиакомпании. – В то же время мы предлагаем пассажиру также самому связаться с конкретным аэропортом, например, посмотреть в интернете, какую помощь могут предоставить именно там“.
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Кстати!
Помимо авиакомпаний и аэропортов услугу сопровождения вне зависимости от возраста и состояния здоровья можно заказать у специализирующихся на этом международных компаний – например, Global airport concierge. Услуга включает сопровождение и помощь на всех этапах от тротуара до выхода на посадку и обратно. Это простой и удобный сервис для транзитных пассажиров.
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Наша справка
В соответствии с Регламентом (ЕС) № 1107/2006 Европейского парламента и Совета от 5 июля 2006 г. о правах инвалидов и лиц с ограниченной подвижностью при путешествии воздушным транспортом, чтобы предоставить инвалидам и лицам с ограниченной подвижностью возможности для авиаперелетов, сопоставимые с возможностями других граждан, помощь в удовлетворении их конкретных потребностей должна быть оказана в аэропорту, а также на борту воздушных судов с привлечением необходимого персонала и оборудования. В интересах социальной интеграции заинтересованные лица должны получать эту помощь без дополнительной оплаты.
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Этапы организации и оказания услуги сопровождения для пожилого человека
1. Нужно связаться с авиакомпанией, с которой, предположительно, вы собираетесь отправить пожилого человека.
2. После того, как авиакомпания подтвердит, что такая услуга действительно ею предоставляется и доступна, поинтересуйтесь, каким образом ее оформляют. Как правило, представитель авиакомпании скажет вам, что нужно заполнить анкету с указанием провожающей и встречающей сторон, номера рейса, личных данных пассажира, нуждающегося в сопровождении, контактными номерами телефона провожающих и встречающих.
3. С заполненной и зарегистрированной в представительстве авиакомпании анкетой, паспортом и билетом передайте пожилого пассажира представителю авиакомпании „из рук в руки“ для сопровождения в аэропорту.
4. Когда наступит время регистрации на рейс, пожилого человека будет сопровождать представитель авиакомпании до пункта регистрации, сдачи багажа, пропуска паспортного и таможенного контроля.
5. После прохождения всех необходимых процедур сотрудник авиакомпании отведёт пожилого пассажира в зал ожидания вылета и будет находиться поблизости до начала посадки. Как правило, сотрудник авиакомпании провожает пожилого пассажира до борта самолёта. Там же сотрудник авиакомпании передает все сопроводительные документы бортпроводникам.
6. По прилёту пассажира в пункт назначения его встретит представитель авиакомпании и проведет через пункты контроля, поможет получить багаж и проведет до выхода, где передаст его встречающему.
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Сколько стоит услуга по сопровождению детей, путешествующих без взрослых?
Finnair
Если ребенок в возрасте от 5 до 11 лет путешествует без взрослых, помимо билета необходимо забронировать для него услугу сопровождения. Сбор за услугу составляет 60 евро для рейсов по Европе и 120 евро – для межконтинентальных рейсов в одном направлении.
airBaltic
На каждый рейс допускается до 5 детей, использующих услугу сопровождения несовершеннолетнего. Стоимость сопровождения: 60 евро за прямой рейс и 80 евро за перелет с пересадкой. Эта услуга является обязательной для детей в возрасте от 5 до 11 лет, но опциональной для детей в возрасте от 12 до 17 лет.
RyanAir
Ryanair не предоставляет услуги сопровождения детей до 18 лет, поэтому каждого ребенка должен сопровождать взрослый.
Lufthansa Group
У авиакомпаний Lufthansa, Swiss International Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines похожие правила перелета детей и подростков. От 5 до 12 лет обязательно сопровождение взрослого или сотрудника от авиакомпании. Стоимость сопровождения – от 85 евро за рейс. С 12 лет детям разрешено летать самостоятельно.
KLM
В обязательном порядке сопровождение от авиакомпании должно быть для пассажиров от 5 до 15 лет, которые летят сами. Стоимость сопровождения: 100–300 евро за рейс. С 15 лет разрешено летать самостоятельно.
LOT
Ребенку от 5 до 12 лет, путешествующему самостоятельно, следует заказать услугу сопровождения. Стоимость сопровождения от авиакомпании: 30–90 евро за перелет. С 12-летнего возраста детям разрешено летать самостоятельно.
Turkish Airlines
При наличии письменного разрешения от родителей или официального
опекуна, которые должны подписать форму разрешения на перелет ребенка без сопровождения, дети от 7 до 12 лет могут пользоваться бесплатной услугой сопровождения со стороны авиакомпании. Turkish Airlines может предоставить своего сопровождающего на время полета при условии оплаты полной стоимости его билета.
NB! Специалисты рекомендуют дать ребенку с собой справку родителей о том, что ему разрешено путешествовать одному.
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Важная информация для встречающих и провожающих
Памятка для встречающей стороны
Встречающая сторона должна иметь при себе документы, подтверждающие личность, которые понадобятся при оформлении всех формальностей при передаче сопровождаемого пожилого пассажира.
Также встречающая сторона должна быть обязательно на связи, чтобы в случае неожиданных ситуаций – например, задержки рейса или опоздания встречающих – с ними можно было оперативно связаться.
Памятка для провожающей стороны
Не забудьте дать пожилому пассажиру с собой медицинские препараты, которые ему могут понадобиться во время перелета. Если пожилой человек принимает их регулярно в течение дня, сообщите об этом сопровождающему и при оформлении услуги укажите это в поле анкеты „дополнения“.
Убедитесь, что у пассажира имеются при себе деньги в нужной валюте для возможности приобрести необходимые товары на территории аэропорта.
Всем будет спокойнее, если самостоятельный пожилой путешественник сможет воспользоваться собственным мобильным телефоном и время от времени сообщать, как у него идут дела. Позаботьтесь заранее о том, чтобы он мог вам позвонить. Зарядите его телефон и убедитесь, что роуминг (если он необходим) включен.
При оформлении услуги сопровождения пожилого пассажира в аэропорту советуем выбирать только проверенные и надежные авиакомпании.
Памятка для провожающих несовершеннолетнего
Убедитесь, что ребёнок, путешествующий самостоятельно, прибыл в аэропорт минимум за 2 часа до отправления. В аэропорту дети без сопровождения получают приоритетное обслуживание.
Убедитесь, что ребенок знает, где в его вещах находятся документы, деньги, зарядное устройство и прочие вещи, которые могут понадобиться в пути.
После завершения процесса регистрации и других официальных проверок представитель авиакомпании проводит ребенка в самолет. Не покидайте аэропорт до отправления рейса вашего ребёнка.
В самолёте детям предоставляют места как можно ближе к старшему бортпроводнику.
По прибытии экипаж самолёта передаёт детей наземному экипажу.
После прохождения таможенного контроля и получения багажа представитель экипажа передаст ребёнка указанному вами встречающему, который должен будет подписать бумаги, подтверждающие получение ребёнка.
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