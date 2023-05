Бабушка отправляется в полет. Какие услуги есть для пожилых людей, которые боятся путешествовать в одиночку?

Китайские ученые обнаружили, что путешественники меньше подвержены смертельным заболеваниям, чем домоседы. В рамках проекта „Опыт туризма и более низкий риск смертности среди пожилых людей в Китае: государственное когортное исследование“ (Tourism experiences and the lower risk of mortality in the Chinese elderly: a national cohort study) в 2021 году были проанализированы данные исследования здоровья более 10 000 человек в возрасте 65 лет и старше, которых в числе прочего опрашивали, как часто они выезжают за пределы своего города или за рубеж. Риск смертности оказался на 27% выше у тех, кто давно не покидал своего города.