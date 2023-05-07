Деньги в банку или в банк? Как сохранить свои накопления в условиях сильной инфляции
Несмотря на сложную ситуацию в экономике, жители Эстонии сумели накопить солидную сумму. И хотя сегодня инфляция ежедневно „съедает“ часть накопленний, более 11 млрд евро просто лежат на счетах. „МК-Эстония“ узнала, куда же вложить свои средства, чтобы не потерять их? Специалисты рассказали о самых распространенных способах инвестирования и о том, какие из них кому больше подходят.
Как сообщает Delfi Ärileht, никогда ранее на банковских счетах частных лиц не было так много денег, как 31 января 2023 года. С мая прошлого года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд – 11,181 миллиарда евро, объем личных денег слегка уменьшился. В конце 2022 года на банковских счетах было 11,122 миллиарда евро, но уже месяц спустя сумма увеличилась на 75,9 миллиона евро. Новый рекорд – 11,198 миллиарда евро.
Конечно, эти накопления распределены неравномерно. Кто-то может позволить себе купить квартиру на скопленные деньги, а кто-то – лишь съездить в отпуск, и то недалеко. Но какой бы ни была сумма, встает вопрос: как не потерять из-за инфляции то, что удалось сохранить?
Существует несколько традиционных способов инвестирования денег. Мы сейчас не будем останавливаться на инвестициях на фондовом рынке – в нем нужно тщательно разбираться, следить за ситуацией, и многих это отпугивает.
Поэтому „МК-Эстония“ попросила специалистов рассказать о тех способах, для инвестиций в которые не нужно постоянно держать руку на пульсе.
Золото
„Действительно, у людей скопилось очень много денег на счетах. Однако если поделить эту сумму на количество проживающих в Эстонии человек, получится, что у каждого на счету должно быть в среднем по 7000–8000 евро. Но средняя цифра обычно нам ничего не дает. Насколько я знаю, медианная цифра – это 300 евро“, – замечает эксперт Tavid по драгоценным металлам Фреэд Круусберг.
Он говорит, что золото по-прежнему остается активом, в который следует инвестировать на долгосрочную перспективу.
„При этом оно никогда не было таким активом, где надо держать все свои накопления. Если у вас есть средства для вложения в недвижимость, например, или есть знания и средства для инвестиций в ценные бумаги, то держать весь свой инвестиционный портфель в драгоценных металлах не имеет смысла, – констатирует Круусберг. – Золото подходит для тех, кто не очень хорошо подкован в инвестициях в фондовый рынок, не хочет рисковать и не имеет достаточного капитала для инвестирования в недвижимость. Для таких людей золото – очень хороший актив. Потому что держать деньги в валюте, будь это евро, юань или франк, не имеет смысла. Все валюты так или иначе подвержены инфляции“.
„Если мы посмотрим на график цен на золото, то выясним, что он всегда растет в долгосрочной перспективе, – продолжает эксперт по драгоценным металлам. – Что будет происходить с ценностью денег – неизвестно. Но в номинальной стоимости золото, я думаю, падать уже не будет. Мне кажется, банковский кризис только начинается. И в такие нестабильные времена, как у нас сейчас, цена на золото всегда растет“.
Инвесторы, которые в числе прочего вкладывают средства в недвижимость и фондовый рынок, по словам Фреэда Круусберга, тоже имеют в своем портфеле золото.
„Обычно с возрастом процент растет, но в среднем в золоте обычно держат от 10% до 30% своих средств. Тем, кто приходит к нам на консультацию, мы объясняем, что три года – минимальный срок для вложений в золото. Это достаточно безопасный горизонт, когда мы можем говорить, что человеку удастся сохранить покупательную способность вложенных в золото денег, – говорит эксперт. – Цены на золотые слитки начинаются от 60–70 евро. Но я не советовал бы инвестировать в них. Такие слитки обычно покупают в подарок, на них большая наценка, и продавать потом их будет невыгодно“.
Вкладывать деньги в золото, по словам Круусберга, имеет смысл, если у вас есть сумма минимум в 200–300 евро.
„Тогда мы уже можем найти что-то, что можно расценивать как инвестицию, – объясняет эксперт Tavid. – Слиток золота поменять на деньги потом можно в любой стране, где развит рынок торговли золотом. А он развит практически везде. Обычно торгуют слитками швейцарского производства и монетами крупных монетных дворов, которые имеют аккредитацию национальных банков“.
Банковские вклады
„Вместо того чтобы хранить свободные деньги на расчетном счете, клиенты Swedbank стали предпочитать срочные вклады и программу „Накопитель“, где деньги зарабатывают проценты и нет ограничений на снятие, – комментирует руководитель сферы отдела коммуникаций Swedbank AS Мартин Кырв. – Европейский центральный банк только что объявил о новом повышении процентных ставок. В связи с этим Swedbank в четвертый раз в этом году повышает ставки по вкладам“.
Объем срочных вкладов клиентов Swedbank, по словам Кырва, начал расти с сентября 2022 года. С начала года он вырос более чем на 35,4%, а по сравнению с предыдущим – увеличился на 49%. Мартин Кырв отмечает, что частично это компенсируется снижением объема свободных денег на текущих счетах, который сократился на 13% по сравнению с прошлым годом.
„Интерес и запросы на срочные вклады остаются высокими с конца прошлого года, и основную часть доступного портфеля составляют клиенты Private Banking и Золотые клиенты, а также пожилые люди, – говорит руководитель отдела сберегательных продуктов Swedbank Анни Минин. – Заметно, что вкладчики ищут надежный и безопасный способ вложения своих денег. 79% новых депозитных договоров заключают на год, тогда как раньше предпочтение отдавали более коротким срокам. Теперь мы видим, что в нынешней ситуации клиенты хотят зафиксировать хорошие процентные ставки на более длительный срок“.
Кроме того, замечает Минин, процентная ставка по „Накопителю“ – 1,5%. Он не будет облагаться дополнительными комиссиями или ограничениями на
снятие средств, а, по сути, будет функционировать как обычный текущий счет. Договор является бессрочным и может быть расторгнут в любое время без взимания платы. Объем средств на „Накопителе“, по данным Swedbank, вырос на 31,7% за год, при этом в первый месяц этого года было подписано почти 7700 новых договоров.
„Клиенты хотят гибкости в том, как они вносят свои деньги, и именно поэтому мы видим, что решения в пользу „Накопителя“ принимают во всех возрастных группах, а не только молодежь. В общей сложности более 138 500 человек подписались на услугу „Накопителя“, а общий объем их портфелей составляет почти 153 миллиона евро“, – добавляет Анни Минин.
Недвижимость
По словам аналитика бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи, сейчас на рынке тон задают покупатели, и в продажу поступает все больше квартир по ценам ниже прежних.
Ристо Вяхи поясняет, что один из принципов фондового рынка распространяется и на недвижимость: покупать надо тогда, когда, образно говоря, на улицах льется кровь.
„Сейчас совершенно очевидно, что рынок принадлежит покупателям. Продавцы гибки и понимают, что продавать по ценам полугодовой давности уже невозможно, и снижают свои ожидания. На рынке вторичного жилья появляется все больше и больше квартир с очень хорошей ценой за квадратный метр. Они тоже подходят для покупки в качестве инвестиции“, – цитирует BNS слова Вяхи.
В сложившейся рыночной ситуации, по его словам, можно делать достаточно смелые встречные предложения, и никто не обидится, если вы предложите, например, на 10 процентов меньше запрашиваемой цены.
„Разумеется, предложение должно быть обоснованным, простой фишинг не даст результатов, – отмечает Вяхи. – В трудные времена люди начинают чаще покупать дешевые квартиры в плохом состоянии, чтобы привести их в порядок. Те, у кого сейчас на счетах есть деньги для покупки, и кого не беспокоит возможное повышение процентной ставки, могут торговаться и делать свои предложения. На самом деле, для них ситуация сейчас очень благоприятная. Потом отремонтированную квартиру можно будет выгодно перепродать или сдать в аренду“.
Аналитик Uus Maa признается, что и сам сейчас присматривается к квартирам в Старом городе и в центре Таллинна.
„Там есть предложения с очень разумными начальными ценами. Вариантов, что делать с недвижимостью, тоже достаточно – например, возобновляющийся туризм снова сделает краткосрочную аренду прибыльной. Среди квартир в спальных районах есть объекты, начальные цены на которые снизились процентов на двадцать, и они ликвидны в любой рыночной ситуации“, – констатирует Вяхи.
По мнению аналитика, тем, кто желает инвестировать в недвижимость, стоит обратить внимание также на расположенные неподалеку от Таллинна поселки и маленькие города, в которых есть хорошая инфраструктура.
„При сдаче в аренду доходность в маленьких населенных пунктах в силу низкой цены покупки зачастую может быть выше, чем в Таллинне. Однако обязательно надо принимать в расчет и перспективы района – без сомнения,
положительно будет влиять на рынок планируемое строительство новой дороги или улучшение железнодорожного сообщения“, – добавляет Ристо Вяхи.
Он говорит, что заявленные цены продаж в новостройках пока несколько аномально стабильно остаются более или менее на одном уровне, хотя на самом деле застройщики стали немного более гибкими.
„Широко это не рекламируется, но уступка в цене, парковочное место, кладовая или кухонная мебель совершенно точно могут быть предметом переговоров при покупке“, – отмечает аналитик.
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Наша справка
В этом году Swedbank уже четыре раза повышал процентные ставки по срочным вкладам. С 20 марта банк начисляет 3% на годичные вклады, 1,5% на трехмесячные вклады и 1% на одномесячные вклады. Это процентные ставки как для частных, так и для бизнес-клиентов Swedbank. У частных клиентов также есть возможность открыть двухлетний срочный вклад под 3%.
Текущие процентные ставки по срочным депозитам SEB варьируются от 1% до 3% в зависимости от длительности вклада. Ставка 3% действует на вклады на один, два и три года. Вложить можно от 500 до 100 000 евро.
В LHV действует специальное предложение – процентная ставка 3,5% применяется к срочному вкладу, заключенному в промежутке с 19.04.2023 до 03.05.2023 сроком на один год. В остальных случаях в зависимости от срока ставка варьируется от 1% до 3,2%.
По срочным вкладам в Luminor можно получить процентную ставку максимум 3%.
Стоит помнить, что с процентов, полученных по вкладам, будет удерживаться подоходный налог. Процентные ставки указаны без учета налогов.
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Комментарий:
Райво Варе, экономический эксперт
Золото, банковские вклады и недвижимость – это классика, куда обычно люди вкладывают деньги. С практической точки зрения, выбор зависит от того, насколько длинны ваши деньги. То есть, если вы предполагаете, что вложенная сумма вам вскоре понадобится – это один вариант. А если деньги эти вам в ближайшие несколько лет не нужны – это уже другой случай.
Если деньги в ближайшие годы вам будут нужны, то лучше вкладывать их в более ликвидные вещи. Недвижимость к таким не относится. А если эти деньги в ближайшие лет пять-семь не потребуются, тогда лучше вложить их в недвижимость.
Практика показывает, что недвижимость в долгой перспективе все равно растет в цене, хотя в кризис цена всегда падает. Но очень важно, какая это недвижимость. Важна локация и благоустроенность. Если это старая недвижимость, могут возникнуть неожиданные проблемы, понадобятся дополнительные вложения в ремонт. С этой точки зрения новое жилье лучше. В общем, недвижимость нужна такая, которая всегда будет востребована на рынке.
Сейчас клиентам вновь стали интересны банковские вклады, потому что выросли проценты. Но даже 3,5 процента, то есть максимум, который сегодня предлагают по вкладам банки, не очень привлекателен по сравнению с уровнем инфляции. Если у вас есть надежда, что экономика скоро восстановится, есть смысл рассмотреть банковские вклады. На горизонте одного-двух лет это – в любом случае лучше, чем держать деньги на текущем счету, потому что при таком сценарии они просто обесцениваются.
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