Деньги в банку или в банк? Как сохранить свои накопления в условиях сильной инфляции

Как сообщает Delfi Ärileht, никогда ранее на банковских счетах частных лиц не было так много денег, как 31 января 2023 года. С мая прошлого года, когда был зафиксирован предыдущий рекорд – 11,181 миллиарда евро, объем личных денег слегка уменьшился. В конце 2022 года на банковских счетах было 11,122 миллиарда евро, но уже месяц спустя сумма увеличилась на 75,9 миллиона евро. Новый рекорд – 11,198 миллиарда евро.

Конечно, эти накопления распределены неравномерно. Кто-то может позволить себе купить квартиру на скопленные деньги, а кто-то – лишь съездить в отпуск, и то недалеко. Но какой бы ни была сумма, встает вопрос: как не потерять из-за инфляции то, что удалось сохранить?

Существует несколько традиционных способов инвестирования денег. Мы сейчас не будем останавливаться на инвестициях на фондовом рынке – в нем нужно тщательно разбираться, следить за ситуацией, и многих это отпугивает.

Поэтому „МК-Эстония“ попросила специалистов рассказать о тех способах, для инвестиций в которые не нужно постоянно держать руку на пульсе.

Золото

„Действительно, у людей скопилось очень много денег на счетах. Однако если поделить эту сумму на количество проживающих в Эстонии человек, получится, что у каждого на счету должно быть в среднем по 7000–8000 евро. Но средняя цифра обычно нам ничего не дает. Насколько я знаю, медианная цифра – это 300 евро“, – замечает эксперт Tavid по драгоценным металлам Фреэд Круусберг.

Он говорит, что золото по-прежнему остается активом, в который следует инвестировать на долгосрочную перспективу.