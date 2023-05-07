07.05.2023, 11:20
Убираем теплые вещи! На следующей неделе воздух прогреется до 20 градусов(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Похоже, что прохладные дни теперь позади, на следующей неделе столбик термометра поднимется до 20 градусов.
Как сообщает синоптик Кайро Кийтсак, со следующей недели погоду в Эстонии начнет определять область высокого давления и температура воздух поднимется. Если в начале и середине недели еще можно будет наблюдать небольшие ночные заморозки, то днем столбик термометра будет подниматься до 13-20 градусов.
Осадков не ожидается.
Кроме холодных ночей можно было наблюдать и некоторые другие явления. Например, вчера вечером по водохранилищу Паунвере прошелся смерч.
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