Новости Эстонии
07.05.2023, 11:20

Убираем теплые вещи! На этой неделе воздух прогреется до 20 градусов

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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Похоже, что прохладные дни теперь позади, на этой неделе столбик термометра поднимется до 20 градусов.

Как сообщает синоптик Кайро Кийтсак, теперь погоду в Эстонии начнет определять область высокого давления и температура воздух поднимется. Если в начале и середине недели еще можно будет наблюдать небольшие ночные заморозки, то днем столбик термометра будет подниматься до 13-20 градусов.

Осадков не ожидается.

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