Убираем теплые вещи! На этой неделе воздух прогреется до 20 градусов

Как сообщает синоптик Кайро Кийтсак, теперь погоду в Эстонии начнет определять область высокого давления и температура воздух поднимется. Если в начале и середине недели еще можно будет наблюдать небольшие ночные заморозки, то днем столбик термометра будет подниматься до 13-20 градусов.