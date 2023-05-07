Кадыров попросил Путина отправить чеченский спецназ „Ахмат“ в Бахмут вместо ЧВК „Вагнер“

„Подписал письмо на имя Верховного Главнокомандующего Российской Федерации В.В. Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения „Ахмат“ в г. Артёмовск (Бахмут). Письмо уже отправлено“, - гласит последняя запись в телеграм-канале Кадырова, к которой приложена копия письма.

В письме содержится просьба к президенту дать министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Росгвардии Виктору Золотову распоряжение отправить подразделения „Ахмата“ в Бахмут и передать им там позиции ЧВК „Вагнер“.

Пригожина связался с представителями Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Бахмуте, сообщает пресс-служба основателя ЧВК.

„Я уже связываюсь с его представителями, чтобы начать передачу позиций незамедлительно, чтобы 10 мая в 00:00, ровно в тот момент, когда мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут“, - заявил Пригожин.

Основатель ЧВК „Вагнер“ на этой неделе в крайне грубой форме публично потребовал от Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова обеспечить его формирования боеприпасами и пригрозил в противном случае к 10 мая вывести ЧВК „Вагнер“ из Бахмута.

Кадыров, откликнувшись на это заявление, упрекнул Пригожина в выносе сора из избы и заявил, что готов отправить „Ахмат“ в Бахмут вместо вагнеровцев.

ISW: Пригожин и Кадыров хотят переложить ответственность за неудачи на армию

Американский институт изучения войны (ISW) пишет, что Пригожин и Кадыров хотят переложить на российскую армию ответственность за неудачи в Бахмуте.

Пригожин и Кадыров стремятся представить регулярную российскую армию как неэффективную и выдвигают условия, чтобы обвинить Минобороны во всех неудачах в районе Бахмута, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).