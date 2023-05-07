В Ласнамяэ восьмилетний мальчик попал под машину

Авария произошла в субботу, 6 мая, в 20:48 возле Вормси, 18 в Таллинне, где 8-летний мальчик вышел из-за припаркованного автомобиля на дорогу и получил удар от легкового автомобиля Subaru Outback, которым управляла 33-летняя женщина.

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