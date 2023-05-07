Эвенепул выиграл первый этап „Джиро д'Италия“, Таарамяэ занял 43-е место

Эвенепул, главный фаворит веломногодневки, преодолел 19,6-километровый стартовый этап за 21,18, что составляет среднюю скорость 55,2 км/ч. Второе место занял двукратный чемпион мира итальянец Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers; +0,22), а третье место занял португалец Жуан Педро Алмейда (Team Emirates, ОАЭ; +0,29).

Другие фавориты сильно уступили Эвенепулу. Примож Роглич (Jumbo-Visma) уступил 23-летнему бельгийцу 43 секунды, Вайн Джей (ОАЭ Team Emirates) 46 секунд, Герайнт Томас (INEOS) и Александр Власов (Bora-Hansgrohe) 55 секунд. Таарамяэ, действующий чемпион Эстонии, отстал от Эвенепула на одну минуту и ​​40 секунд.

В воскресенье велогонщиков ждет 202-километровый этап от Терамо – Сан-Сальво.

„Джиро д’Италия“ завершится 28 мая.

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