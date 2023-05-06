ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (437-й день) | Атаки по Крыму и автомобилю Прилепина

Машину Прилепина взорвали под Нижним Новгородом. У писателя – ранения ног

Автомобиль писателя Захара Прилепина взорвался в Нижегородской области, сообщают СМИ со ссылками на источники в экстренных службах. Прилепин получил ранения, водитель машины погиб.

Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК „Гром-2“, — заявил так называемый глава Крыма Аксёнов.

Россия обменяла 45 защитников „Азовстали“ на троих летчиков, бомбивших Украину

Власти России и Украины провели обмен пленными, обративший на себя внимание странной пропорцией: за одного вернувшегося россиянина Москва передала Киеву 15 украинцев. Позднее стали известны имена тех, кого передала Украина: это три военных летчика, которые бомбили Украину в начале войны.

10 мая ЧВК „Вагнер“ передадут свои позиции в Бахмуте чеченскому „Ахмату“. Об этом заявил Евгений Пригожин.

„Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно, для того, чтобы 10 мая, в 00.00, ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населенного пункта Бахмут. В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами „Ахмат“».

Белгородский губернатор по неизвестной причине отменил шествие „Бессмертного полка“ и предложил жителям клеить портреты ветеранов на окна — так якобы даже лучше.



