06.05.2023, 19:20
Полиция ищет 68-летнего Александра из Ласнамяэ(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция разыскивает 68-летнего Александра, пропавшего без вести в Таллинне. Полиция просит людей помочь выяснить местонахождение 68-летнего Александра, который сегодня около часа дня вышел из дома в Ласнамяэ.
Сегодня Александр вышел из дома в Ласнамяэ на улице Пунане в неизвестном направлении. У него не было с собой телефона, когда он уезжал, и его родственники не знают, куда он ушел. Александр никогда раньше не выходил из дома таким образом.
Александр ростом около 170 см, худощавого телосложения, с седыми волосами. Когда он вышел из дома, на нем была черная куртка, черная шляпа, синие джинсы и темные кроссовки. Мужчина использует трость.
Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по телефону 112.