ЧП и криминал
06.05.2023, 19:20

Полиция ищет 68-летнего Александра из Ласнамяэ

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ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Полиция разыскивает 68-летнего Александра, пропавшего без вести в Таллинне. Полиция просит людей помочь выяснить местонахождение 68-летнего Александра, который сегодня около часа дня вышел из дома в Ласнамяэ.

Сегодня Александр вышел из дома в Ласнамяэ на улице Пунане в неизвестном направлении. У него не было с собой телефона, когда он уезжал, и его родственники не знают, куда он ушел. Александр никогда раньше не выходил из дома таким образом.

Александр ростом около 170 см, худощавого телосложения, с седыми волосами. Когда он вышел из дома, на нем была черная куртка, черная шляпа, синие джинсы и темные кроссовки. Мужчина использует трость.

Полиция просит всех, кто видел мужчину, сообщить об этом по телефону 112.

Александр

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