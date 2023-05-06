ФОТО | „Левадия“ сенсационно проиграла аутсайдеру чемпионата

„Левадия“ открыла счет уже на 11 минуте. Гол забил Эрнест Агири. В самом начале второго тайма Иоан Яковлев сфолил в своей штрафной, за что получил красную карточку. Соперник заработал пенальти, который реализовал Даниил Руденко. Оставшееся время столичная команда не выходила из чужой половины поля, но забить так и не удалось.

Этим воспользовались футболисты „Харью“, которые убежали в контратаку на 7 добавленной минуте. Рейнхард Рейнмаа забил первый гол в Высшей лиге в карьере и заработал заветные три очка для клуба.

Футболисты „Харью“, одержавшие свою первую победу в сезоне на глазах у родных болельщиков, имеют в своем активе четыре очка и продолжают оставаться в самом низу турнирной таблицы чемпионата, но отрыв от „Таммеки“ составляет два очка.

„Левадия“, потерпевшая первое поражение в сезоне, продолжает лидировать, но „Флора“, у которой на три очка меньше, имеет одну игру в запасе.

Голкипер „Левадии“ Карл Андре Валлнер, пропустивший два мяча, по понятным причинам был расстроен после матча. „Поздравляю Харью. Они защищались и играли очень страстно, мы не смогли им забить, хотя у нас были хорошие моменты. Сегодня было так… и были ошибки в защите“, — сказал Валлнер в интервью Soccernet.

„Было много моментов, которые мы могли бы улучшить. Это напомнило мне первую игру с „Вапрусом“. Мы толкались, толкались, толкались, но не смогли отдать последний решающий пас и ударов не было“, - сказал Валлнер.

Турнирная таблица:

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