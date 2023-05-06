В парке Паэ 13 мая пройдет большая весенняя ярмарка

„Впервые организованная в прошлом году весенняя ярмарка прошла с большим успехом. Именно по этой причине ярмарка состоится и в этом году. Приглашаем всех 13 мая в парк Паэ. Поскольку на ярмарке будут представлены не только крупные торговые точки, советую запастись наличными“, - сообщида старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Весенняя ярмарка состоится в субботу, 13 мая, с 11.00 до 16.00 в парке Паэ. В ярмарке примут участие более 60 торговцев. Представлены будут товары на любой вкус. В ассортименте будут представлены: разнообразные фермерские продукты, рыбные и мясные продукты, мед ручной работы, травы, различную выпечку и сладости. Также представлен широкий выбор весенней одежды, обуви и аксессуаров. Будут представлены в том числе и ювелирные изделия, косметика и интересные ремесла.

Весенняя ярмарка обещает быть очень веселой: батуты, рисование на лицах и катание на пони для самых маленьких посетителей. На ярмарке можно будет отведать шашлык, кебаб, картофель спиралью, мороженое, горячую кукурузу, гонконгские вафли, сахарную вату и т. д.

В воскресенье 7 мая запустится розыгрыш, где три счастливчика получат шанс выиграть подарочный пакет с подарками. С условиями розыгрыша можно ознакомиться в социальных сетях Ласнамяэ начиная с 7 мая: https://www.facebook.com/Lasnamae .