Прощай, дизель! Финские автомобили и самолеты скоро будут ездить и летать на метаноле

Когда говорят о древесной энергии, то, как правило, имеют в виду сжигание древесины, но существуют и куда более интересные решения. Как пишет издание Maaleht, финны планируют улавливать углерод, образующийся при производстве целлюлозы, и производить из него моторное топливо.