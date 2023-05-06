Жеребьёвка пощадила эстонских дзюдоистов на ЧМ: с россиянами и белорусами они смогут встретиться только в четвертьфинале

В минувшую субботу Международная федерация дзюдо приняла решение о том, что россияне и белорусы могут участвовать в ЧМ в качестве нейтральных спортсменов.

На чемпионате мира также выступают пять представителей Эстонии, но они смогут встретиться со спортсменами из стран-агрессоров только в четвертьфинале.

Оскар Пертельсон, выступающий в мужской категории до 66 кг, встретится с немцем Мартином Сетцем в первом раунде. В сетке Пертельсона нет ни одного спортсмена из страны-агрессора, а значит, что до полуфинала ему не придется с ними бороться.

Маттиас Куусик и Клен Кристофер Кальюлайд, которые соревнуются среди мужчин весом до 90 кг, в первом раунде встретятся с бельгийцем Сами Чоучем и южнокорейским дзюдоистом Джуеоп Ханом соответственно. Куусик может встретиться в четвертьфинале с белорусом Егором Варапаем, а Кальюлайд с россиянином Мансуром Лорсановым.

Григорий Минашкин (-100 кг) автоматически прошел во второй раунд, где встретиться с канадцем Шади Эльнахасом. В его четвертьфинале нет спортсменов из стран-агрессоров.

Во втором круге Карл Тани Прийлинн-Тюрк (+100 кг) встретится либо с кипрским борцом Яннисом Антониу, либо с казахстанцем Галымжаном Крикбаем. С россиянином Иналом Тасоевым он может встретиться только в полуфинале.

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