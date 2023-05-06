Взрыв Прилепина: ответственность за теракт взяли на себя несколько организаций

Пономарев сообщил Sota, что за взрывом машины Прилепина стоит „Национальная республиканская армия“ (НРА). О ее существовании известно со слов самого Пономарева, а единственным источником официальной информации о ней является канал оппозиционера „Роспартизан“.

Пономарев заявлял об ответственности НРА за несколько взрывов в России. В августе прошлого года он говорил, что организация стояла за убийством Дарьи Дугиной, в машине которой взорвалась бомба. США к этой версии отнеслись скептически: американские спецслужбы считали, что убийство Дугиной было санкционировано некоторыми украинскими чиновниками.

НРА брала ответственность и за убийство военного блогера Владлена Татарского в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Пономарев также говорил, что знает партизанскую организацию, которая устроила атаку дронов на Кремль, но подробности раскрывать отказался. Тогда журналист Арик Толер, комментируя заявление Пономарева, написал: „Да, это был [глава ГУР Минобороны Украины Кирилл] Буданов“. Но в этом случае официального заявления НРА о причастности к атаке так и не последовало.

Следствие связало подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина с украинскими спецслужбами.

В Следственном комитете России назвали имя подозреваемого в причастности к подрыву машины писателя Захара Прилепина. По данным СК, его зовут Александр Пермяков. На допросе, как сообщает СК, Пермяков дал показания о том, что он действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Взрывное устройство, по словам подозреваемого, он заложил на дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина и привел в действие дистанционно.

Ответственность за подрыв машины Прилепина также взяла на себя другая партизанская организация — „Атеш“. „Было ощущение, что его рано или поздно взорвут. <…> Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем“, — говорится в сообщении в телеграм-канале организации. О том, что „Атеш“ планирует покушение на Прилепина, в этом канале сообщалось еще в январе.