Взрыв Прилепина: ответственность за случившееся взяли на себя несколько организаций(140)
Российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил о причастности к взрыву машины Захара Прилепина „Национальной республиканской армии“. Это может говорить о том, что к атаке имеют отношения власти Украины. Ранее Пономарев уже заявлял об ответственности партизанов за взрыв авто Дарьи Дугиной, который американские спецслужбы считают санкционированным в Киеве.
Пономарев сообщил Sota, что за взрывом машины Прилепина стоит „Национальная республиканская армия“ (НРА). О ее существовании известно со слов самого Пономарева, а единственным источником официальной информации о ней является канал оппозиционера „Роспартизан“.
Пономарев заявлял об ответственности НРА за несколько взрывов в России. В августе прошлого года он говорил, что организация стояла за убийством Дарьи Дугиной, в машине которой взорвалась бомба. США к этой версии отнеслись скептически: американские спецслужбы считали, что убийство Дугиной было санкционировано некоторыми украинскими чиновниками.
НРА брала ответственность и за убийство военного блогера Владлена Татарского в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Пономарев также говорил, что знает партизанскую организацию, которая устроила атаку дронов на Кремль, но подробности раскрывать отказался. Тогда журналист Арик Толер, комментируя заявление Пономарева, написал: „Да, это был [глава ГУР Минобороны Украины Кирилл] Буданов“. Но в этом случае официального заявления НРА о причастности к атаке так и не последовало.
Следствие связало подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина с украинскими спецслужбами.
В Следственном комитете России назвали имя подозреваемого в причастности к подрыву машины писателя Захара Прилепина. По данным СК, его зовут Александр Пермяков. На допросе, как сообщает СК, Пермяков дал показания о том, что он действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Взрывное устройство, по словам подозреваемого, он заложил на дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина и привел в действие дистанционно.
Ответственность за подрыв машины Прилепина также взяла на себя другая партизанская организация — „Атеш“. „Было ощущение, что его рано или поздно взорвут. <…> Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем“, — говорится в сообщении в телеграм-канале организации. О том, что „Атеш“ планирует покушение на Прилепина, в этом канале сообщалось еще в январе.
Первый пост в канале „Атеш“ датирован 26 сентября прошлого года. В сообщениях канала она называется движением украинцев и крымских татар. Организация уже брала на себя ответственность за несколько атак, в том числе за убийство назначенного Россией замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, который, согласно официальной версии, погиб в ДТП.
Сообщения „Атеш“ касались, как правило, инцидентов в Крыму и Херсонской области. Канал сообщал об убийстве 30 военных в военных госпиталях Симферополя, поджоге базы мобилизованных в поселке Советский и подрыве машины Росгвардейцев. В Херсонской области, по данным канала, члены „Атеш“ подорвали машину российских военных, убили назначенного Россией замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура, устроили взрыв на блокпосту у города Алешки, а также убили двух российских военных в селе Великие Копани.
Несколько раз организация сообщала о диверсиях внутри России, в том числе в Московской области.
Машину Прилепина подорвали в Нижегородской области утром в субботу. Писатель получил переломы и сотрясение мозга, он доставлен в больницу. Водитель, вовевавший в Луганске росгвардеец Александр Шубин, погиб. На фотографиях видно, что у автомобиля нет передней половины корпуса, а рядом с машиной образовалась воронка. Бомба, по данным СМИ, была заложена в капот авто.
СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. В МВД сообщили, что задержали подозреваемого — ранее судимого мужчину. Полиция продолжает розыск возможных соучастников. По данным источника ТАСС, подозреваемые могут быть в Подмосковье.
С 2014 года Прилепин активно поддерживал сепаратистов на Донбассе. С 2016 по 2018 год он был заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР.
«Мы не „поддерживаем“ спецоперацию, мы ее ведем“, — говорил он в марте 2022 года. Писатель находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Украины, Австралии и Новой Зеландии. Пресс-служба Прилепина в январе 2023 года сообщала, что писатель подписал контракт с Росгвардией и отправился на войну.