Машину Захара Прилепина взорвали

По предварительной информации, сработало взрывное устройство под днищем автомобиля. Прилепин ранен, водитель автомобиля погиб. Источник говорит о тяжелых ранения Прилепина. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, на месте экстренные службы, пишет Mash. Они же сообщают, что у него сломаны обе ноги. В результате взрыва погиб личный охранник Прилепина с позывным „Злой“; в машине также ехала дочь писателя, но ее успели высадить, она не пострадала. Взрывное устройство было заложено под капот и составляло не менее двух с половиной килограммов в тротиловом эквиваленте