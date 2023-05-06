Машину Захара Прилепина взорвали(89)
В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, передает телеграм-канал 112.
В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин. Писателю оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы.
По предварительной информации, сработало взрывное устройство под днищем автомобиля. Прилепин ранен, водитель автомобиля погиб. Источник говорит о тяжелых ранения Прилепина. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь, на месте экстренные службы, пишет Mash. Они же сообщают, что у него сломаны обе ноги. В результате взрыва погиб личный охранник Прилепина с позывным „Злой“; в машине также ехала дочь писателя, но ее успели высадить, она не пострадала. Взрывное устройство было заложено под капот и составляло не менее двух с половиной килограммов в тротиловом эквиваленте
Прилепин возвращался в Москву с территории ЛДНР, по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области, сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв — источник РБК. Взрыв произошел в 50 километрах от города Бор. В Нижегородской области после взрыва выставляют блокпосты.
„Возможный подозреваемый“ по делу о взрыве машины Захара Прилепина задержан, сообщает телеканал „Звезда“ со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.