По всей Эстонии проходят толоки: зарегистрировано более 20 тысяч человек

По словам руководителя Дня полезных дел „Сделаем!“ Хенрика Рааве, подготовка Дня полезных дел проходила гладко, и людям пришлись по душе фокус-темы этого года. „Поступившая от уездных координаторов информация дает основания быть уверенными, что День полезных дел будет активным и насыщенным во всех уголках страны“, - подытожил Рааве. – „Даже прохладная погода подходит для толок куда больше, чем жара. Остается пожелать участникам толок прекрасного рабочего настроения и дать пару советов: зарядить аккумулятор, одеться потеплее, захватить с собой рабочие перчатки, взять с собой хорошее настроение и теплый напиток в термосе и направиться на выбранную толоку, где уже ждут и будут рады встрече!“

В этом году команда Дня полезных дел „Сделаем!“ по традиции предложила три фокус-темы: приведем подвалы в порядок и оборудуем их под убежища на случай чрезвычайной ситуации; благоустроим все бани; увеличим биоразнообразие вокруг школ и в рамках молодежного праздника песни и танца. Как и в прошлые годы, каждый сам решает, какую именно работу выбрать для толоки и следовать ли предложенным фокус-темам. Регистрация на толоки открыта на сайте www.teemeara.ee.

Организаторы Дня полезных дел „Сделаем!“ призывают всех участников быть осторожными и внимательными, чтобы во время совместной деятельности никто не забыл о безопасности. Организаторы напоминают про пожарную и водную безопасность, а также помнить про безопасность участвующих в толоках детей. В случае нахождения похожего на взрывчатое устройство предмета нельзя к нему прикасаться; нужно оградить территорию и вызвать спасательный экипаж по номеру 112. О незакрытых люках и других опасных сооружениях следует сообщать по телефону 1247.