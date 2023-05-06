По всей Эстонии проходят толоки: зарегистрировано более 20 тысяч человек(4)
Сегодня, 6 мая, День полезных дел „Сделаем!“ проходит по меньшей мере при участии более 20 000 человек – более точная информация будет известна к вечеру. В системе толок к утру субботы зарегистрировано более 1200 толок, в том числе 255 толок по приведению в порядок подвалов в квартирных товариществах, 201 толока по благоустройству бань и 146 толок по увеличению биоразнообразия на школьной территории. Участникам рады во всех уголках страны, и еще не поздно присоединиться к единомышленникам. Для этого нужно выбрать толоку на сайте www.teemeara.ee. Там же можно следить за новостями о том, как проходят толоки по ссылке www.teemeara.ee/otse (alates kl 10).
По словам руководителя Дня полезных дел „Сделаем!“ Хенрика Рааве, подготовка Дня полезных дел проходила гладко, и людям пришлись по душе фокус-темы этого года. „Поступившая от уездных координаторов информация дает основания быть уверенными, что День полезных дел будет активным и насыщенным во всех уголках страны“, - подытожил Рааве. – „Даже прохладная погода подходит для толок куда больше, чем жара. Остается пожелать участникам толок прекрасного рабочего настроения и дать пару советов: зарядить аккумулятор, одеться потеплее, захватить с собой рабочие перчатки, взять с собой хорошее настроение и теплый напиток в термосе и направиться на выбранную толоку, где уже ждут и будут рады встрече!“
В этом году команда Дня полезных дел „Сделаем!“ по традиции предложила три фокус-темы: приведем подвалы в порядок и оборудуем их под убежища на случай чрезвычайной ситуации; благоустроим все бани; увеличим биоразнообразие вокруг школ и в рамках молодежного праздника песни и танца. Как и в прошлые годы, каждый сам решает, какую именно работу выбрать для толоки и следовать ли предложенным фокус-темам. Регистрация на толоки открыта на сайте www.teemeara.ee.
Организаторы Дня полезных дел „Сделаем!“ призывают всех участников быть осторожными и внимательными, чтобы во время совместной деятельности никто не забыл о безопасности. Организаторы напоминают про пожарную и водную безопасность, а также помнить про безопасность участвующих в толоках детей. В случае нахождения похожего на взрывчатое устройство предмета нельзя к нему прикасаться; нужно оградить территорию и вызвать спасательный экипаж по номеру 112. О незакрытых люках и других опасных сооружениях следует сообщать по телефону 1247.
Фотографиями и видео участников толок просят поделиться с организаторами „Сделаем!“. В соцсетях можно использовать хештеги #teemeära2023 и @talgupaev или послать фотографии с толоки по адресу эл.почты info@teemeara.ee (указав название толоки и место проведения). Видео с толок можно загрузить в YouTube (хештег „Teeme Ära 2023“). Прямые включения с толок отражены на сайте www.teemeara.ee/otse
Уже 16-ый год подряд проходящие под девизом „Сделаем!“ толоки являются одним из наиболее масштабных волонтерских гражданских инициатив в Эстонии. История всеэстонского Дня полезных дел „Сделаем!“ уходит своими корнями в масштабную акцию по уборке мусора по всей Эстонии 2008 года и мозговой штурм 2009 года. Начиная с 2010 года каждый активный гражданин, община или организация имеет возможность самостоятельно сделать что-то хорошее на благо людей и природы.
Организаторы Дня полезных дел „Сделаем!“, который состоится 6 мая: Эстонский фонд природы, Эстонское сельское движение „Родной край“ и образованная вокруг них сеть. Спонсоры и партнеры: Министерство внутренних дел, Спасательный департамент, Sigrid Rausing Trust, Dentsu, Bauhof, Nordic Hotel Forum, Schneider Electric, ЦУ Молодежный праздник песни и танца, Эстонское общество сельского туризма, Saunamaailm, Onninen, Tele2 и др.