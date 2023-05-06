ОНЛАЙН | Коронация Карла III: Великобритания встречает нового короля

Карл III увенчан короной Святого Эдуарда. Она изготовлена в 1661 году.

Расписание на сегодня:

12:20 король Карл III и королева Камилла направятся от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства.

Процессия отправится от Букингемского дворца по Мэллу, затем через Арку Адмиралтейства до Трафальгарской площади, после чего повернет на улицу Уайтхолл, пройдет по ней до площади перед парламентом, повернет на улицу Броад-Санкчуари, по которой уже достигнет Большой западной двери Вестминстерского аббатства.

13:00 начало церемонии

Сама церемония будет сопровождаться музыкой, выбранной королем, а также 12 специально заказанными музыкальными композициями, в том числе и Эндрю Ллойду Уэбберу. В музыкальное сопровождение также включена традиционная музыка греческой православной церкви в память об отце короля, принце Филиппе, который происходил из королевской семьи Греции.

Внук короля, принц Джордж, будет одним из пажей, сопровождающих церемонию в Вестминстерском аббатстве. Пажами будут и внуки королевы-консорта Камиллы: Лола, Элайза, Гас, Луи и Фредди. Некоторые из них будут нести королевские регалии перед Карлом III. Большая часть этих предметов будет возложена на алтарь, откуда их будут брать по мере надобности.

Прежде всего король Карл будет представлен „народу“. Эта традиция восходит еще к англо-саксонским временам до нормандского завоевания.

Стоя рядом с 700-летним коронационным креслом, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби повернется к каждой стороне аббатства и провозгласит Карла „несомненным королем“, после чего попросит присутствующую публику отдать ему дань уважения и обещать верно ему служить.

Собравшиеся несколько раз прокричат: „Боже, храни короля!“, причем каждое приветствие будет сопровождаться звуком труб.