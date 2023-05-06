ФОТО | Американская футболистка попросила уменьшить ей грудь в игре FIFA 23

Звездная американка заявила, что ее облик в симуляторе далек от действительности. Особенно спортсменку возмутило, что разработчики игры заметно увеличили размер ее бюста.

„Они сделали повязку на голове, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови и сделали меня с большой грудью. Сделайте мою грудь чуть поменьше и наденьте другую майку“, — написала футболистка на своей странице в Twitter.

Сидни Леру выступает за американский Орландо Прайд – уже восьмой клуб в карьере нападающей. В 2012-м она со сборной США выиграла золото Олимпиады в Лондоне и торжествовала на Мундиале среди женских сборных в 2015 году. Леру сыграла за национальную команду 80 поединков.

Сидни очень популярна в соцсетях – закулисками жизни титулованной футболистки интересуется более миллиона подписчиков Instagram.

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