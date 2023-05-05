ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (436-й день) | ВСУ опровергли уничтожение ракеты „Кинжал“ над Киевом
Подводим итоги 436-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отбили около 60 атак на лиманском, бахмутском и марьинском направлениях. В центре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook. По остальным направлениям российская армия наступательных действий не проводила. В частности, противник перешел в оборону на авдеевском направлении.
В Украине разыскивают более 7000 гражданских и военных, которые числятся пропавшими без вести, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. „Чуть более 7000 человек сейчас мы разыскиваем. Это те люди, чьи родственники обратились к нам, в Офис уполномоченного, для того чтобы мы начали поиск их родных. Если брать процентно, то это где-то 15% - гражданские, а другие - это обращение родных наших военных, которых мы разыскиваем“, - сообщил Котенко.
Владелец ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин опубликовал видео, в котором на фоне больше десятка трупов вновь пожаловался на нехватку боеприпасов и потребовал их от министерства обороны. Пригожин, крича и с использованием большого количества мата, обратился к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, заявив о нехватке 70 процентов боеприпасов. „Вы сидите, твари, в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни, снимают на Ютюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это“, - сказал Пригожин.
Позже в пятницу Евгений Пригожин объявил, что из-за „снарядного голода“ ЧВК „Вагнер“ 10 мая передаст свои позиции в Бахмуте подразделениям Минобороны РФ и выйдет из города в тыловые лагеря. „Я вывожу подразделения ЧВК „Вагнер“ из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель“, - говорится в обращении Пригожина, адресованном военному командованию, президенту и народу России.
С 2015 года из Украины в Россию могли быть вывезены сотни тысяч детей, заявили эксперты из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По их словам, за этот период имели место „многочисленные нарушения прав депортированных детей“. По самым низким оценкам было вывезено не менее 20 тыс. детей, но в реальности цифры могут быть в десять раз выше, пишет агентство AFP.
Согласно отчету, Россия „использовала юридические и политические меры для предоставления российского гражданства некоторым из этих детей и облегчения их устройства в приемные семьи“.
Украина обучила 10 тысяч операторов беспилотных летатальных аппаратов (БПЛА) в рамках правительственной программы „Армия дронов“. Об этом в эфире украинского телеканала „Рада“ рассказал министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров. По его словам, в Украине работают более 20 школ по обучению операторов БПЛА. На финансирование правительственного проекта „Армия дронов“ по производству и применению беспилотников было собрано 325 млн долларов пожертвований от жителей разных стран мира, пояснил Федоров.
Украина вернула тела еще 80 погибших военнослужащих. Об этом заявили в Минреинтеграции страны. „Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения“, - указывается в сообщении.
Полиция Берлина, как и год назад, запретила использование российских и украинских флагов во время памятных мероприятий, посвященных освобождению Европы от нацизма 8 и 9 мая. Запрещены также георгиевские ленты, ношение военной формы или ее отдельных элементов, исполнение военных песен. Запрет распространяется на окрестности трех основных советских военных мемориалов, расположенных в немецкой столице.
Воздушные силы ВСУ опровергли информацию портала Defense Express об уничтожении над Киевом гиперзвуковой ракеты „Кинжал“. „Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано“, - объяснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат изданию „Суспільне“.
Железнодорожное движение по Крымском мосту полностью восстановлено, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Движение по второму восстановленному железнодорожному пути Крымского моста было открыто 5 мая, рассказал он. Мост был поврежден в результате взрыва утром 8 октября 2022 года. Москва обвинила спецслужбы Украины в совершении террористического акта, в Киеве отвергли причастность к взрыву.
Совет Европейского Союза утвердил выделение 1 миллиарда евро на приобретение боеприпасов для Украины. Речь идет о 155-мм снарядах и, при необходимости, ракетах, которые будут совместно закуплены государствами-членами ЕС у предприятий европейской оборонной промышленности. Этот шаг будет способствовать „дальнейшему укреплению потенциала и устойчивости Украины для защиты своей независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также для защиты гражданского населения от продолжающейся военной агрессии России“, подчеркнули в Брюсселе.
Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что в пятницу российские ракеты попали в промышленные предприятия в Славянске и Краматорске. По предварительным данным, никто не пострадал.
Кириленко написал в своем телеграм-канале, что в Славянске две ракеты С-300 повредили здание завода „Зевс Керамика“ (компания производит отделочный материал керамогранит), в Краматорске – административное здание Новокраматорского машиностроительного завода(НКМЗ). „Есть повреждения помещений, но все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины“, - сообщил глава администрации.