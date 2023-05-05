ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (436-й день) | ВСУ опровергли уничтожение ракеты „Кинжал“ над Киевом

За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины отбили около 60 атак на лиманском, бахмутском и марьинском направлениях. В центре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook. По остальным направлениям российская армия наступательных действий не проводила. В частности, противник перешел в оборону на авдеевском направлении.

В Украине разыскивают более 7000 гражданских и военных, которые числятся пропавшими без вести, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. „Чуть более 7000 человек сейчас мы разыскиваем. Это те люди, чьи родственники обратились к нам, в Офис уполномоченного, для того чтобы мы начали поиск их родных. Если брать процентно, то это где-то 15% - гражданские, а другие - это обращение родных наших военных, которых мы разыскиваем“, - сообщил Котенко.

Владелец ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин опубликовал видео, в котором на фоне больше десятка трупов вновь пожаловался на нехватку боеприпасов и потребовал их от министерства обороны. Пригожин, крича и с использованием большого количества мата, обратился к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, заявив о нехватке 70 процентов боеприпасов. „Вы сидите, твари, в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни, снимают на Ютюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это“, - сказал Пригожин.

Позже в пятницу Евгений Пригожин объявил, что из-за „снарядного голода“ ЧВК „Вагнер“ 10 мая передаст свои позиции в Бахмуте подразделениям Минобороны РФ и выйдет из города в тыловые лагеря. „Я вывожу подразделения ЧВК „Вагнер“ из Бахмута, потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель“, - говорится в обращении Пригожина, адресованном военному командованию, президенту и народу России.