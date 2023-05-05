„Душил и ударил об стену, разбив голову в кровь“. Алексей Москалев рассказал „Спектру“, что с ним случилось и где он находится сейчас(3)
Алексея Москалева, чья дочь Маша нарисовала антивоенный рисунок, перевели в СИЗО Тульской области. После того как 13 апреля СМИ, ссылаясь на чиновников, заявляли об экстрадиции Москалева в Россию, его местонахождение не раскрывалось. Только 3 мая его адвокат от „ОВД-Инфо“ Владимир Билиенко сообщил, что Москалев нашелся в СИЗО-1 города Смоленска. Корреспондентка«Спектра“ передала через Билиенко вопросы для Алексея Москалева, и он на них ответил.
Вот что произошло с ним за это время со слов его адвоката:
„Алексея Москалева задержали 30 марта в 22:00, в частной гостинице в городе Смолевичи. Сам он по телефону не звонил, у него с собой вообще телефона не было, он его оставил дома. Задерживали его и человека, что был с ним в доме, восемь сотрудников спецслужб Беларуси, которые были в зеленой однотонной форменной одежде, в балаклавах и с бронежилетами. При задержании его сильно избили руками и ногами по груди, спине, отбили мышцу на правой ноге, после этого он долго хромал. Нанесли несколько ударов по голове, но по лицу не били. Избиения были после того, как его положили лицом в пол, и после, когда подняли и поставили лицом к стене. Несколько раз ударили его головой о стену.
После этого надели наручники, специально очень сильно их затянув. В наручниках держали около получаса, пока не доставили в ИВС в Смолевичах. Из-за наручников он до сих пор не чувствует больших пальцев на обеих руках. В ИВС ему провели медицинский осмотр, задокументировали телесные повреждения, он написал, что претензий к сотрудникам не имеет, так как опасался, что они могут на нем отыграться, а ему еще находиться в этом ИВС до депортации.
В этом ИВС Москалев находился пару дней, условия содержания очень плохие: в камере — двенадцать человек, после подъема нужно скатать матрас и нельзя находиться на спальных местах. То есть в течение всего дня он вместе с другими [заключенными] находился на ногах, без возможности присесть. Питание скудное, продукты плохого качества. Отношение к нему со стороны сотрудников ИВС и других арестантов было нормальным. После этого его перевели в тюрьму в Смолевичах, где он пробыл около недели. Кроме ИВС и тюрьмы в Смолевичах он больше нигде в Беларуси не содержался. Информация о том, что он якобы находился в СИЗО Жодино, недостоверна. После этого недельного пребывания в тюрьме Алексея экстрадировали.
В первой половине дня ему сказали: „С вещами на выход“. Три сотрудника в гражданском посадили его в гражданскую легковушку без ведомственной маркировки и отвезли на погранпереход. Там сотрудник белорусской погранслужбы проверил документы и пропустил их на территорию России. Сразу же за погранпереходом Москалева передали шести сотрудникам в штатском, которые приехали на двух автомобилях — гражданском и с маркировкой ФСИН. В таком сопровождении Алексея привезли в ИВС Смоленска, где он пробыл два дня. Далее его перевели в СИЗО Смоленска. Там он пробыл на карантине семнадцать дней в одиночной камере.
Через какое-то время после начала карантина к нему подсаживали явного психопата, который устраивал погром в камере: разбил зеркало, порвал провода, повредил видеокамеру. На это администрация никак не реагировала, пока этот нехороший человек не начал нападать на Алексея: душил его и ударил головой о стену, разбив голову в кровь. После этого Алексея перевели в другую камеру, а того человека, по сведениям Алексея, отправили в психбольницу. Алексей считает, что этого психа к нему подселили намеренно. Еще этот человек постоянно говорил о необходимости записаться в Вагнер и „идти долбить хохлов“.
После карантина Москалев оказался в четырехместной камере, где с ним сидели трое арестантов. Один из них, 60 лет, привлекается за убийство в состоянии алкогольного опьянения, еще один военнослужащий 25 лет — за убийство лейтенанта и последовавшее за этим дезертирство, а также еще один мошенник. Отношения с ними у Алексея нормальные, конфликтов нет. К администрации СИЗО Смоленска у него претензий нет, все нормально“.
В настоящее время Алексей Москалев этапирован в СИЗО Тульской области. Подробности его содержания там пока неизвестны. В апреле „ОВД-Инфо“ сообщал, что в деле Москалева появился второй адвокат, Ростислав Куликов — он согласился с судом, что его подзащитный виновен и требовал изменить наказание на не связанное с лишением свободы. Владимир Билиенко заявлял, что Куликов, требуя при непризнании вины подзащитным назначить ему наказание, совершает „тягчайший дисциплинарный проступок, граничащий с преступлением“.
По словам Билиенко, Москалев ничего не знает о втором адвокате и был „весьма удивлён и возмущён той жалобой, так как и сейчас не признает свою вину“.