„Душил и ударил об стену, разбив голову в кровь“. Алексей Москалев рассказал „Спектру“, что с ним случилось и где он находится сейчас

Вот что произошло с ним за это время со слов его адвоката:

„Алексея Москалева задержали 30 марта в 22:00, в частной гостинице в городе Смолевичи. Сам он по телефону не звонил, у него с собой вообще телефона не было, он его оставил дома. Задерживали его и человека, что был с ним в доме, восемь сотрудников спецслужб Беларуси, которые были в зеленой однотонной форменной одежде, в балаклавах и с бронежилетами. При задержании его сильно избили руками и ногами по груди, спине, отбили мышцу на правой ноге, после этого он долго хромал. Нанесли несколько ударов по голове, но по лицу не били. Избиения были после того, как его положили лицом в пол, и после, когда подняли и поставили лицом к стене. Несколько раз ударили его головой о стену.

После этого надели наручники, специально очень сильно их затянув. В наручниках держали около получаса, пока не доставили в ИВС в Смолевичах. Из-за наручников он до сих пор не чувствует больших пальцев на обеих руках. В ИВС ему провели медицинский осмотр, задокументировали телесные повреждения, он написал, что претензий к сотрудникам не имеет, так как опасался, что они могут на нем отыграться, а ему еще находиться в этом ИВС до депортации.

В этом ИВС Москалев находился пару дней, условия содержания очень плохие: в камере — двенадцать человек, после подъема нужно скатать матрас и нельзя находиться на спальных местах. То есть в течение всего дня он вместе с другими [заключенными] находился на ногах, без возможности присесть. Питание скудное, продукты плохого качества. Отношение к нему со стороны сотрудников ИВС и других арестантов было нормальным. После этого его перевели в тюрьму в Смолевичах, где он пробыл около недели. Кроме ИВС и тюрьмы в Смолевичах он больше нигде в Беларуси не содержался. Информация о том, что он якобы находился в СИЗО Жодино, недостоверна. После этого недельного пребывания в тюрьме Алексея экстрадировали.