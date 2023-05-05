СХЕМЫ | Строительство трамвайной линии вновь внесет изменения в маршруты ряда автобусов

Изменения будут введены с 10 часов утра 9 мая, чтобы не нарушать движение в утренний час пик. Движение в обоих направлениях будет перенаправлено на южную часть улицы Ахтри.

С 10 часов утра 9 мая до конца дня 31 августа на автобусных маршрутах № 20, 20А и 34 будут действовать следующие изменения:

Автобусы № 20 и 20А

❌ остановка „Сиймеони“ будет закрыта

• временная остановка „Сиймеони“ будет расположена в южной части улицы Ахтри

Автобус № 34

❌ остановки „Сиймеони“ и „Ахтри“ в направлении центра города будут закрыты

• временная конечная остановка будет расположена на улице Хобуяама

С начала дня 9 мая до конца дня 31 августа на автобусном маршруте № 66 будут действовать следующие изменения:

Автобус № 66

❌ остановки „Сиймеони“ и „Уус-Садама“ в направлении Пельгуранна будут закрыты

• временная остановка „Сиймеони“ будет расположена в южной части улицы Ахтри

• в обоих направлениях будет открыта дополнительная остановка „Рейсисадама D-терминал“

Во время строительных работ рекомендуется по возможности избегать движения в центре города на автомобиле. Автобусы с измененным маршрутом могут отставать от расписания.

Информация об изменениях в маршрутах и графиках общественного транспорта: transport.tallinn.ee .

Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ доступна на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm .

В результате работ летом 2024 года в Таллинне будет открыта новая трамвайная линия протяженностью почти 2,5 км, которая будет начинаться от перекрестка улиц Кивисилла с улицей Гонсиори и будет доходить до бульвара Мере. Укладка проезжей части и тротуаров, установка средств организации движения, автобусных павильонов и другого инвентаря, а также работы по озеленению, согласно договору, будут завершены к февралю 2025 года.