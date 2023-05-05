Новости Эстонии
05.05.2023, 18:13

Военные учения внесут изменения в организацию движения на дорогах Эстонии

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Начинающиеся 7 мая международные учения Swift Response 23 откроют трехнедельную серию практических занятий Сил обороны. В связи с этим участится движение военных колонн по дорогам общего пользования, возможны временные изменения в организации дорожного движения.

Учения Swift Response пройдут в Северной и Центральной Эстонии. Активная фаза занятий Сил обороны, Кайтселийта и союзников с будет идти с 8 по 14 мая.

Вдобавок на отрезке шоссе Е20 между Пюхайыги и Лообу пройдут учения по выгрузке бетонных заграждений. В результате скоростной режим на дороге будет временно снижен.

„Занятия носят плановый и учебный характер. Вовлечение в учения местных самоуправлений, Спасательного и Транспортного департаментов позволят отработать координацию действий“, – начальник инженерного отдела штаба дивизии подполковник Айнар Афанасьев.

Заграждения предполагается выгружать на обочину таким образом, чтобы они не ограничивали видимость на перекрестках и не заслоняли знаки. В случае возникновения длинных очередей, часть потока будут перенаправлять в объезд по трассе 11108, где в свою очередь будет снижена максимально допустимая скорость движения.

Передвижение военной техники по дорогам общего пользования может замедлить скорость потока. Силы обороны надеются на понимание и просят водителей запастись терпением и временем – так безопаснее.

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