Полиция накрыла скупку краденых электросамокатов

Как рассказал начальник следственного отдела Тартуского отделения полиции Тимо Рейнтал, в конце апреля в полицию обратился житель города, который увидел на торговой интернет-площадке объявление о продаже украденного у него электросамоката.

„Вместе с потерпевшим мы выяснили местонахождение продаваемого самоката. Так как возникли подозрения, что в этом месте могут находится и другие украденные в Тарту электросамокаты, полиция провела в расположенном на улице Выру пункте скупки обыск и нашла там в общей сложности восемь электросамокатов“, - сообщил Рейнтал.

„В качестве подозреваемого в совершении преступления полицейские задержали на месте 38-летнего мужчину, который уже был ранее знаком полиции. Его признали подозреваемым в присвоении ворованных вещей и их хранении. В ходе расследования уголовного дела мы выясним все обстоятельства совершения преступления, кто и откуда своровал сданные в скупку электросамокаты. Параллельно следователи постараются найти собственников электросамокатов, чтобы вернуть вещи законным владельцам“.

Полицейский напоминает владельцам двухколесных транспортных средств о необходимости запирать их на замок.

„В некоторых случаях воровства выясняется печальный факт: электросамокат оставляли на время похода в магазин перед торговой точкой без всяких мер предосторожности, или целый день оставляли у учебного заведения незапертым на замок. Не всегда, конечно, даже хороший замок спасает от воровства, но он делает более длительным время совершения преступления, и увеличиваются шансы, что кто-то заметит подозрительную активность и вмешается. Или сам вор из-за сложности процесса откажется от своих намерений“, - говорит Рейнтал и призывает людей сообщать в полицию о подозрительных лицах, которые копошатся на велосипедных парковках или, к примеру, одновременно переносят (катят) по несколько самокатов.

Полицейский также посоветовал всем покупателям двухколесных транспортных средств хорошо подумать — где и у кого покупать вещи. „Для того, чтобы не подпитывать преступность и сбыт краденого, рекомендуем покупать вещи только в официальных местах продажи или у заслуживающих доверия продавцов, вместе с документами“, - призывает полицейский. Если не будет спроса на ворованный товар, не будет смысла и красть его.