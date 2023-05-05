Во время празднования чемпионства „Наполи“ произошла перестрелка, в которой погиб человек

В Неаполе во время празднования чемпионства „Наполи“ в серии А произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и трое были ранены, сообщает La Repubblica.



По информации источника, перестрелка произошла во время празднования, в котором приняли участие тысячи болельщиков. 26-летний мужчина был ранен и доставлен в больницу „Кардарелли“, где вскоре скончался.

Отмечается, что еще три человека были госпитализированы ночью с ожогами, полученными в результате взрывов петард. Футболисты „Наполи“ 4 мая сыграли вничью с „Удинезе“, со счетом 1:1, в гостевом матче 33-го тура серии А и стали недосягаемыми для конкурентов в турнирной таблице. Клуб впервые с 1990 года гарантировал себе победу в чемпионате.

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