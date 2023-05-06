В Ляэне-Таллиннской центральной больнице начали применять уникальный способ лечения пациентов с проблемами кишечника

Сакральная нейромодуляция, то есть стимуляция крестцового нерва, показана больному с недержанием кишечника, если консервативное лечение не дало желаемого результата.

„Во время процедуры пациенту вживляют вблизи корня третьего или четвертого крестцового нерва электрод, который на две-три недели подключают к временному внешнему стимулятору. Стимулятор подает электрический импульс крестцовому нерву, что помогает контролировать функцию прямой кишки и кишечника посредством изменений в центрах головного мозга“, — описал механизм действия лечения доктор Каур Лийвак, заведующий центром общей хирургии и колопроктологии Ляэне-Таллиннской центральной больницы. По его словам, электрический импульс настолько слаб, что человек его даже не чувствует.

Если в течение трехнедельного испытательного периода количество эпизодов недержания кала у пациента уменьшилось не менее чем на 50 процентов и при выключении устройства симптомы вновь повторяются, показана имплантация постоянного стимулятора крестцового нерва.

По своему виду постоянный стимулятор похож на обычный кардиостимулятор, размещается он под кожей в области ягодиц. Обычно аккумулятора устройства хватает примерно на пять лет.

На сегодняшний день временный внешний стимулятор оказал заметный положительный эффект на состоянии пациентов, прошедших данную процедуру в числе первых. На этой неделе при финансовой поддержке Кассы здоровья постоянный стимулятор крестцового нерва получили еще три пациента Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Кроме того, была проведена одна процедура по установке временного кардиостимулятора у нового пациента.

Процедуры провели колопроктологи Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Каур Лийвак и доктор Максим Сергеев. Помощь в технических вопросах относительно стимулятора крестцового нерва врачам оказывали эстонский представитель AB Medical Group Марко Калле и представитель Medtronic в Финляндии Тимо Пелиманни. Последний в качестве наблюдателя и консультанта в течение 11 лет принимал участие почти во всех процедурах сакральной нейромодуляции, проводимых в Финляндии.