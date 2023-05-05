В Таллиннском вытрезвителе умер мужчина

Полиция получила сообщение о том, что в парке в Нымме на Мяннику теэ лежит на земле рядом со скамейкой мужчина с признаками опьянения, в 15 часов.

„Прибывшие по вызову полицейские решили доставить 53-летнего нетрезвого мужчину в вытрезвитель. Тот же мужчина находился в вытрезвителе и в предыдущие дни — а именно 2-го и 3-го мая“, - сообщила руководитель полицейской группы вытрезвителя Келли Мийдо.

Мийдо пояснила, что мужчина во время доставки в вытрезвитель был контактным, но в сильном алкогольном опьянении.

По прибитии в вытрезвитель мужчина прошел врачебный контроль, затем его состояние в камере неоднократно проверяли через окошко и камеру наблюдения.

„В ходе очередного физического контроля, в восемь часов вечера, сотрудник заметил, что мужчина не дышит. Медики вытрезвителя и специалист арестного дома сразу же предприняли меры реанимации и продолжали их до прибытия скорой помощи. К сожалению, спасти жизнь мужчины медикам не удалось“, - сказала Мийдо.

Предположительная причина смерти мужчины — алкогольное отравление. Точную причину выяснит экспертиза.



