Певкур: если бы у Пригожина в самом деле было всё плохо, он бы не использовал публичные каналы. Скорее это отчаяние

Как уже сообщалось, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил, что из-за „снарядного голода“ его группировка 10 мая передаст свои позиции в Бахмуте Донецкой области подразделениям Минобороны РФ и выведет остатки ЧВК в тыловые лагеря