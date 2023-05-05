Мнение
05.05.2023, 15:23

МНЕНИЕ | Между прошлым и будущим: почему коронация британского монарха - это не только красочное шоу

 
Плакат с изображением короля Карла III
Плакат с изображением короля Карла III
ФОТО: INDRANIL MUKHERJEE | AFP/Scanpix

Завтра, 6 мая, внимание если не всего мира, то по крайней мере его части будет устремлено в Лондон, где состоится коронация нового британского монарха, Карла III. В 2023 году подобные церемонии могут восприниматься или как забавный пережиток прошлого, или как еще одно масштабное шоу, вроде открытия Олимпиады или Евровидения. Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть скрывающиеся за ней более глубокие смыслы.

Как известно, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии - одно из немногих государств мира, не имеющих формальной, четко прописанной конституции. Очень многие процедуры, в том числе прямо влияющие на управление страной, регулируются там законами многовековой давности, а то и вовсе - традициями. Но это, по крайней мере до поры, до времени, не мешало государству весьма успешно развиваться, оставаясь оплотом демократии и примером для подражания. Отчасти секрет объясняется тем, что британская политическая система, при всем консерватизме и верности традициям, успешно адаптировалась к вызовам времени.

Такое же сочетание старого и нового характерно и для коронационной церемонии. В ее основе лежит церемониал, разработанный более 1000 лет назад, в 10-м веке, когда собственно впервые и возникло единое Английское королевство. А прообраз еще древнее - описанное в Ветхом Завете Библии помазание пророком Самуилом первого царя Израиля Саула. Отсюда - прежде всего не просто религиозный, но специфически христианский характер обряда коронации. Кроме того, не стоит забывать, что с эпохи Реформации английский монарх не только светский правитель, но и формальный глава Англиканской церкви. Но времена меняются. Сегодня, в отличие от состоявшейся 70 лет назад предыдущей коронации - Елизаветы II, Великобритания - это многонациональное и мультикультурное общество, в котором живут люди разных религиозных предпочтений и мировоззрений. Достаточно вспомнить, что сегодня главы правительств и Англии, и Шотландии, равно как и мэр Лондона - потомки иммигрантов из Азии: Риши Сунак, Хамза Юсаф и Садик Хан. Вот и в духе времени в церемонии в Вестминстерском соборе, наряду с архиепископом Кентерберийским и другими иерархами Англиканской церкви будут участвовать лидеры других конфессий, причем не только христианских (католиков и православных), но и мусульман, иудеев, буддистов, индуистов, сикхов. Если бы у атеистов был общепризнанный лидер, наверняка и его бы позвали.

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