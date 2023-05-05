Российские пограничники задержали гражданина Словакии, переплывшего реку Нарва
Гражданин Словакии заключен под стражу в Ленинградской области по обвинению в незаконном пересечении госграницы с Эстонией, сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Нарушителя пограничники задержали 3 мая на берегу Нарвы, поблизости от российской госграницы.
По данным российских пограничников, нарушитель границы незаконно пересек реку вплавь в гидрокостюме. „Личные вещи иностранец переместил в рюкзаке, используя плавательный круг“, - сообщает пресс-служба.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ.
Российские власти проинформировали эстонских коллег о нарушении.
За нарушений правил РФ по пересечению границы, предусмотрена административная и уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы до шести лет.
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