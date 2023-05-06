Нарвская находка перевернула мнение о русской княгине

В 1850 году на полпути между Нарвой и Тарту была сделана одна удивительная находка, которая станет причиной переосмысления роли княгине Ольги в истории становления Руси, её политической активности и умении балансировать между великими политическими силами мира в то время. Случайно во время полевых работ нашли арабский дирхем, что не удивительно, так как эти территории издревле был путём викингов в страны бассейна Чёрного моря и Арабского халифата. Однако сам дирхем оказался уникальным.

Это был особенный дирхем, единственный в своем роде, потом в разных местах Скандинавии найдут ещё четыре и одну подвеску найдут в кургане во Пскове. Это была монета-подвеска, на которой мастерами была нанесена птица – сокол с крестом на голове и датирована 932 годом.

Позднее будет доказано, что подвеска была сделана во времена правления княгини Ольги на Руси её мастерами, так как дирхем был ходовой монетой того времени и не только на Руси, а и в Западной Европе, Скандинавии. Своих монет на Руси еще не было. По одной из версий считается, что Ольга была принцесса-воин викингов, которая большую часть своей жизни провела, как язычница. Так как своим покровителем она изначально считала скандинавскую языческую богиню Фрейю, то образ Фрейи в оперении сокола, как символа власти был, очень уместен для неё.

Однако мысли о принятии христианства преследовали её давно, и крест на голове птицы считается символом того, что Ольга, объединив языческий и христианский символы пыталась балансировать на внутри и внешнеполитической арене. Это был некий компромисс между язычниками и христианами под властью Ольги.