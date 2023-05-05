ВИДЕО | „Щенячий патруль“: в Нарве чужая собака поспешила на помощь полицейским, преследовавшим пьяного водителя

В ходе проведения рутинной проверки водителей на круговой развязке Вайвара полицейские заметили автомобиль Volkswagen, водитель которого, увидев стражей порядка, резко затормозил, быстро развернулся и нажал на газ. Опытные сотрудники полиции сразу поняли, что что-то не так и водителя надо проверить.

На сигналы к остановке водитель не отреагировал, решив попытаться скрыться. Увидев погоню, гулявшая неподалеку собака решила сыграть в „Щенячий патруль“ и присоединиться к стражам порядка. Тем не менее, поскольку скорости местами превышали 100 км/ч, пес-доброволец решил оставить дело профессионалам и сошел с дистанции.

В ходе погони водитель Volkswagen понял, что пытаться скрыться нет смысла, и припарковал машину. При проверке выяснилось, что 47-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и, ко всему прочему, не имеет прав. Водителя задержали на месте, в отношении него возбуждено дело о проступке.

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