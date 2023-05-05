Правительство объявило о проведении сборов для резервистов. Все вызванные обязаны незамедлительно явиться в указанное место(9)
Сегодня правительство Эстонской Республики решило провести проверочные сборы Okas («Шип“), для участия в которых призовут до 607 бойцов территориальной обороны. Непосредственной угрозы безопасности Эстонии нет, сборы проводятся с целью тренировки.
В соответствии c установленным правительством числом участников, командующий Силами обороны распорядился призвать на учения Okas до 607 человек из личного состава подразделений тартуской, пылваской, выруской, валгаской и сакалаской дружин Южного округа территориальной обороны Кайтселийта. Кроме того, для решения вспомогательных задач предполагается привлечь до 300 добровольцев Кайтселийта. Другие учреждения в сборах не участвуют. Сборы Okas 23-2 будут идти с 5 по 7 мая.
Члены Кайтселийта из числа резервистов, вызванные на проверочные сборы, обязаны незамедлительно явиться в точки сбора.
Они могут убедиться в получении или отсутствии повестки на странице регистра военнообязанных www.kaitseväeteenistus.ee.
Всю дополнительную информацию о сборах возможно получить в своей дружине.
Учения Okas 2023-2 проводятся с целью проверки боеготовности. В ходе учений оценивается работоспособность цепочки управления от принятия решения правительством и до сбора резервистов, входящих в штат сил быстрого реагирования. Помимо этого, бойцы попрактикуются в организации засад, обустройстве и обеспечения работы контрольно-пропускных пунктов.
Силы обороны и Кайтселийт отвечают за готовность государства к любым ситуациям. Они должны быть готовы защищать Эстонию, а также практиковать оборону страны на учениях.
Модель государственной обороны Эстонии опирается на вооруженный резерв. Она доказала свою жизнеспособность в качестве эффективного инструмента сдерживания. Обеспечение безопасности происходит не само по себе, оно требует проведения регулярных учений, которые помогают сохранять и развивать потенциал подразделений резерва по оперативному реагированию.
Предыдущие проверочные сборы Okas проводились в этом году с 26 января по 23 февраля.
Силы обороны также призывают резервистов на более и менее масштабные учения, такие как Siil (“Ёж“) и Kevadtorm (“Весенний шторм“), повестки на которые высылаются за 120 дней.
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